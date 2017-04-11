12:00, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Ã‡evre iÃ§in 'stratejik' adÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lacak Stratejik Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi (SÃ‡D) Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla enerjiden tarÄ±ma, ormancÄ±lÄ±ktan turizm ve ulaÅŸtÄ±rmaya kadar birÃ§ok alanda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek projeler, ilk aÅŸamadan itibaren "Ã§evreye duyarlÄ±" bir ÅŸekilde hayata geÃ§irilecek. Bu Ã§alÄ±ÅŸma, Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi (Ã‡ED) sÃ¼reÃ§lerinin de kÄ±salmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.

BakanlÄ±kÃ§a yayÄ±mlanan "Stratejik Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirme YÃ¶netmeliÄŸi" ile Ã§evre kirliliÄŸinin oluÅŸmadan Ã¶nlenmesi ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir gelecek iÃ§in "Ã§evre duyarlÄ± kalkÄ±nma" hedefleniyor.

Ã‡eÅŸitli Ã¼lkelerde uygulanan SÃ‡D Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, TÃ¼rkiye'de stratejik seviyedeki kararlarÄ±n, plan ve programlarÄ±n olasÄ± olumsuz etkilerini deÄŸerlendirmek ve ortadan kaldÄ±rmak amacÄ±yla kullanÄ±lacak.

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) bu konudaki direktifleri dikkate alÄ±narak ilgili tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle hazÄ±rlanan yÃ¶netmelik kapsamÄ±nda, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n uzun sÃ¼reÃ§leri nedeniyle sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme getirdiÄŸi Ã‡ED'lerin hazÄ±rlanmasÄ± da hÄ±zlanacak.

Ã‡ED ile hali hazÄ±rda noktasal bazlÄ± projelerin Ã§evre Ã¼zerindeki etkileri deÄŸerlendirilirken SÃ‡D ile alan bazÄ±nda Ã¼st Ã¶lÃ§ek planlarÄ±n Ã§evresel, ekonomik ve sosyal etkileri kapsamlÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak. BÃ¶ylelikle SÃ‡D yapÄ±lan alanlarda gerÃ§ekleÅŸtirilecek Ã‡ED uygulamalarÄ± daha kÄ±sa sÃ¼rede tamamlanacak.

Ã–rneÄŸin BakanlÄ±k, Konya-KarapÄ±nar Enerji Ä°htisas EndÃ¼stri BÃ¶lgesi'nde SÃ‡D sistemini uygulayarak, gÃ¼neÅŸ tarlasÄ± olarak planlanan alan iÃ§in hazÄ±rlanan SÃ‡D raporu temelinde, mÃ¼nferit Ã‡ED sÃ¼reÃ§leri yerine tek bir deÄŸerlendirme sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. BÃ¶ylece SÃ‡D uygulandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 41 gÃ¼n gibi Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼rede Ã‡ED olumlu kararÄ± verildi.

PLANLAR "Ã‡EVRE DOSTU" OLACAK

SÃ‡D Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla "turizm, tarÄ±m, su yÃ¶netimi, enerji, sanayi, ulaÅŸtÄ±rma ve mekansal planlama" hakkÄ±ndaki sektÃ¶rel geliÅŸim planlarÄ±nÄ±n "Ã§evre dostu" olarak hazÄ±rlanmasÄ± da saÄŸlanacak.

AyrÄ±ca deÄŸerlendirilecek alanlarÄ±n "orman alanÄ±, tarÄ±m alanÄ±, korunan alanlar" olup olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶nceden dikkate alÄ±nacaÄŸÄ± iÃ§in uygun yer seÃ§imleri ilk aÅŸamada belirlenmiÅŸ olacak. BÃ¶ylelikle TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±mlarÄ±n ilk aÅŸamadan itibaren Ã§evreye olan etkileri kontrol altÄ±nda tutulabilecek ve yatÄ±rÄ±mlar daha hÄ±zlÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± gerÃ§ekleÅŸecek.

SÃ‡D kapsamÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸerlendirmelerde biyolojik Ã§eÅŸitlilik, su, hava, toprak, iklim faktÃ¶rleri, kÃ¼ltÃ¼rel miras konularÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, nÃ¼fus, gÃ¶Ã§ konularÄ± ile ekonomik etkiler de dikkate alÄ±nacak. BÃ¶ylelikle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir planlar geliÅŸtirilecek.

BÃ¶lgesel ve geniÅŸ Ã¶lÃ§ekte deÄŸerlendirme yapÄ±lmasÄ±yla hayata geÃ§irilecek projelerin Ã§evre ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerindeki kÃ¼mÃ¼latif etkileri de deÄŸerlendirilmiÅŸ olacak.Â

Ã‡EVRE KORUMA Ã–NLEMLERÄ° Ä°LK AÅžAMADA ALINACAKÂ

Ã–te yandan, SÃ‡D Ã¼st Ã¶lÃ§ek planlara uygulanacaÄŸÄ±ndanÂ projelerin olumsuzÂ Ã§evresel etkilerine dair Ã¶nlemler en erken aÅŸamada alÄ±nabilmiÅŸ olacak.Â

Planlar,Â Ã§evreÂ ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, Ã¼niversiteler, meslek odalarÄ± ve halkÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerileriyle hazÄ±rlanacak.

SÃ‡D'ye yÃ¶nelik yÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mleri,Â kÄ±yÄ± yÃ¶netimi, mekansal planlama, su yÃ¶netimi, tarÄ±m ve turizm sektÃ¶rÃ¼nde hazÄ±rlanan SÃ‡D'ye tabi plan ve programlarÂ iÃ§inÂ yayÄ±m tarihi itibarÄ±yla baÅŸlayacak.

Â BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k, ormancÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde hazÄ±rlanan SÃ‡D'ye tabi plan ve programlarÂ iÃ§inÂ 1 Ocak 2020'den, atÄ±k yÃ¶netimi, enerji, sanayi, telekomÃ¼nikasyon ve ulaÅŸtÄ±rma sektÃ¶rÃ¼nde hazÄ±rlanan SÃ‡D'ye tabi plan ve programlarÂ iÃ§inÂ ise 1 Ocak 2023'ten itibaren Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lacak.Â

Bu kapsamda, Karadeniz BÃ¶lgesi Hidroelektrik Santral Projeleri kapsamÄ±nda nehir havzalarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek HES projelerinin kÃ¼mÃ¼latif etkilerinin ve havzanÄ±n taÅŸÄ±ma kapasitesinin belirlenmesi amacÄ±yla havza planlarÄ±naÂ StratejikÂ Ã‡evresel DeÄŸerlendirme uygulanmasÄ± halinde de yatÄ±rÄ±mlarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirilmesi saÄŸlanacak.

Trakya Alt BÃ¶lgesi Ergene HavzasÄ±Â Ã‡evreÂ DÃ¼zeni PlanÄ± Revizyonuna uygulanacak SÃ‡D ileÂ de bÃ¶lgedekiÂ Ã§evresel, ekonomik ve sosyal sorunlar incelenip, havzanÄ±n taÅŸÄ±ma kapasitesi dikkate alÄ±narak katÄ±lÄ±mcÄ± bir yaklaÅŸÄ±mla havzaya yÃ¶nelik en uygun Ã§Ã¶zÃ¼mlerin getirilmesi planlanÄ±yor.