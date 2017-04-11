12:04, 11 Nisan 2017 SalÄ±

TÃ¼rk polisi Twitter'da dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n kuruluÅŸunun 172'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ndeÂ sosyal medyada yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rk polisi,Â Twitter'Ä±n gÃ¼ncel konularÄ±nda (trend topic)Â dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda yedinci, TÃ¼rkiye sÄ±ralamasÄ±nda da birinci oldu.

TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n kuruluÅŸununÂ 172. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, vatandaÅŸlar, huzur ve gÃ¼venin temini iÃ§in mesai sÃ¼resi gÃ¶zetmeden Ã¶zveriyle gÃ¶rev yapan emniyet mensuplarÄ±nÄ± sosyal medyada da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

ResmiÂ sosyal medyaÂ hesaplarÄ± Ã¼zerinden kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ duyuran teÅŸkilatÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ± kÄ±sa sÃ¼rede Twitter'da "gÃ¼nÃ¼n en gÃ¼ncel konusu" (trend topic) sÄ±ralamasÄ±na girdi. DÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda yedinci sÄ±raya kadar yÃ¼kselen ve 6 saat sÃ¼reyle yerini koruyan polis teÅŸkilatÄ±, TÃ¼rkiye sÄ±ralamasÄ±nda da gÃ¼n boyu liste baÅŸÄ± oldu.

Siyaset ve sanat dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen simalarÄ±nÄ±n da kiÅŸisel hesaplarÄ±ndan destek verdiÄŸi "TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ± 172 yaÅŸÄ±nda" ve "polis" etiketleri (hashtag) en Ã§ok tercih edilen paylaÅŸÄ±mlar arasÄ±nda yer aldÄ±. Sosyal medya platformlarÄ± Facebook ve Instagram'da da kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼yle ilgili Ã§ok sayÄ±da paylaÅŸÄ±m yapÄ±ldÄ±.

Emniyet yetkilileri konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmayan vatandaÅŸlara teÅŸekkÃ¼r etti. Sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n uzun sÃ¼redir etkin ÅŸekilde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan yetkililer, uyarÄ±cÄ± ve bilgilendirici paylaÅŸÄ±mlarÄ±n devam edeceÄŸini ifade etti.