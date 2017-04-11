12:06, 11 Nisan 2017 SalÄ±

IKBY'den 'baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu' aÃ§Ä±klamasÄ±





Irak Parlamentosu KDP Milletvekili Nureddin, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunun eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi IrakÂ KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu"nun eylÃ¼l ayÄ±nda milletvekili veÂ baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleriyleÂ birlikte yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Irak Parlamentosu KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Dr. Erdelan Nureddin, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, IKBY heyetinin geÃ§en hafta baÅŸkent BaÄŸdat'ta hÃ¼kÃ¼met yetkilileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunun nasÄ±l ve ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Nureddin, "Referandumun, IKBY'deki milletvekili ve baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleriyle birlikte eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Heyet, referandum tarihini BaÄŸdat'taki Ã¼st dÃ¼zey yetkililere iletti." dedi. KDP PolitbÃ¼ro Sorumlusu FazÄ±l Mirani, KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) PolitbÃ¼ro Ãœyesi Adnan MÃ¼fti ve IKBY BaÅŸkanlÄ±k Divani BaÅŸkanÄ± Fuad HÃ¼seyin'den oluÅŸan KÃ¼rt heyeti, geÃ§en hafta BaÄŸdat'ta giderek baÅŸta Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi olmak Ã¼zere CumhurbaÅŸkanÄ± Fuad Masum ve Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi ile bir araya gelmiÅŸti. IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, geÃ§en ay BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede IKBY'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunun kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Bu Ã§erÃ§evede KDP ve KYB ortak bir heyet oluÅŸturup referandum konusunda IKBY'deki siyasi partilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.