12:03, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'da, bugÃ¼n adaylÄ±k baÅŸvurularÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla, 19 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak 12'nci dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sÃ¼recinin startÄ±nÄ±n verildiÄŸi bildirildi.

Ä°ran'Ä±n resmi haber ajansÄ± Ä°RNA'nÄ±n Ä°ran SeÃ§im Kurulu kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, BugÃ¼n baÅŸlayan kayÄ±tlar cumartesi gÃ¼nÃ¼ yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

Ä°ran anayasasÄ±na gÃ¶re, siyasi ve mezhepsel hÃ¼viyete sahip, Ä°ran asÄ±llÄ± ve Ã¼lke vatandaÅŸÄ±, yÃ¶neticilik vasfÄ± olan, Ã¼lkenin resmi mezhebine baÄŸlÄ± erkekler, bizzat kendileri veya tam yetki verdikleri biri tarafÄ±ndan adaylÄ±k baÅŸvurusu yapÄ±labilecek.

Ä°ran toplumu iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yan seÃ§imde Ã¼lkedeki reformcu, muhafazakar ve CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani hÃ¼kÃ¼metini destekleyen Ä±lÄ±mlÄ± kanadÄ±n sÃ¶z dÃ¼ellolarÄ± ÅŸimdiden siyaset arenasÄ±nda yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±.

GeÃ§en hafta, Ä°ran SeÃ§im Kurulu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan seÃ§im sÃ¼recinin ardÄ±ndan, Ã¼lkedeki siyasi kanatlarÄ±n birbiri aleyhine sÃ¶ylemlerinin sertleÅŸmesine yol aÃ§tÄ±.

HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerin odaÄŸÄ±nda, Ä°ran lideri Ali Hamaney'nin yeni yÄ±l konuÅŸmasÄ±nda dile getirdiÄŸi "direniÅŸ ekonomisi" mesajÄ± yer alÄ±rken, hÃ¼kÃ¼met kanadÄ± da, Ã¶zellikle nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n etkilerinin "Ã¼lkeye kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± refah ve baÅŸarÄ±" Ã¼zerinden icraatlarÄ±nÄ± savunma gayretinde.

Hamaney, ekonomi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± verdiÄŸi yeni yÄ±l mesajÄ±nda, Ä°ran'Ä±n baÅŸta iÅŸsizlik ve Ã¼retim alanÄ±nda Ã¼lkenin iÃ§inde bulunduÄŸu "buhran"a dikkat Ã§ektiÄŸi yorumlarÄ±na yol aÃ§tÄ±.

Ã‡oÄŸunluÄŸunu muhafazakarlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± taraflar, Hamaney'in mesajÄ± Ã¼zerinden Ruhani hÃ¼kÃ¼meti aleyhinde sert mesajlar vermeye devam ediyor.

Ruhani karÅŸÄ±tlarÄ±, Ã¼lkedeki yÃ¼zde 12'lik iÅŸsizlik oranÄ±na dikkati Ã§ekerek, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n nedenini, "ehliyetsiz ve devrimci olmayan" kadrolarÄ±n iÅŸbaÅŸÄ±nda olmasÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Ã–te yandan, hÃ¼kÃ¼met kanadÄ± nÃ¼kleer anlaÅŸma ve Ã¼lke ekonomisine "pozitif" katkÄ±larÄ±nÄ± "baÅŸarÄ±" olarak nitelendirirken, Ã¼lke ekonomisine yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin siyasi olduÄŸunu savunuyor.

ÃœLKE POLÄ°TÄ°KALARINDA BAÅžLICA SÃ–Z SAHÄ°BÄ° DÄ°NÄ° LÄ°DER

Ãœlkedeki en yetkili ikinci kiÅŸi ve hÃ¼kÃ¼metin baÅŸÄ± olan Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ±, anayasal olarak sÄ±nÄ±rlÄ± yetkiye sahip bulunuyor. CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± konsey tarafÄ±ndan onaylanÄ±yor. SeÃ§ildikten sonra cumhurbaÅŸkanÄ± dini lider tarafÄ±ndan atanÄ±yor. Dini lider sadece silahlÄ± kuvvetler ve yargÄ± Ã¼zerinde kontrol sahibi deÄŸil, aynÄ± zamanda Ã¼lkenin dÄ±ÅŸ ve iÃ§ politikasÄ±nÄ± da bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de yÃ¶netiyor. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ca gÃ¶revlerinden birisi ekonomik gÃ¼ndemi belirlemek.

Ä°ran devleti dini lider ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan iÃ§ iÃ§e iki yapÄ± tarafÄ±ndan yÃ¶netiliyor. Bu durum Ã¼lkenin siyasi ve ekonomik yapÄ±sÄ±nÄ± doÄŸrudan etkiliyor. CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± kurumlar her tÃ¼rlÃ¼ denetim ve eleÅŸtiriye tabi tutulurken, dini lidere baÄŸlÄ± askeri ve iktisadi kurumlar hakkÄ±nda bir denetleme sÃ¶z konusu deÄŸil. Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k gelir kaynaÄŸÄ± olan petrol ve Ã¼rÃ¼nleri alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren bazÄ± ÅŸirketler dini lidere baÄŸlÄ± kurumlar tarafÄ±ndan yÃ¶netiliyor. Bu da Ã¼lke ekonomisinin parÃ§alanmasÄ±na, seÃ§imle iÅŸ baÅŸÄ±na gelen cumhurbaÅŸkanÄ± ve onun kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼metin ekonomiyi iyileÅŸtirme konusunda gerekenleri yapamamasÄ±na neden oluyor.

Bu arada, Ä°ran'da Åžehir ve KÃ¶y Meclisleri'nin 5'inci dÃ¶nem seÃ§imleri, 19 MayÄ±s'taki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imiyle eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lacak.

Yerel yÃ¶netim kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilen ve yasal sÃ¼resi 4 yÄ±l olan kÃ¶y ve ÅŸehir ÅŸuralarÄ±, devlet dÃ¼zeninin bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rev yapÄ±yor. Åžehir ve KÃ¶y Meclisleri'nin, bulunduÄŸu bÃ¶lgelerde sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, ekonomi, ticari, sanayi ve tarÄ±m alanlarÄ±nda planlar hazÄ±rlamak, uygulamasÄ±nÄ± saÄŸlamak ve denetlemekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu biliniyor.