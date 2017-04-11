12:21, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Ã‡in'de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yanÄ±nda sigara iÃ§meyen memura ceza





Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesiâ€™nde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yanÄ±nda sigara iÃ§meyen bir memur tenzili rÃ¼tbe ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡inâ€™in (DoÄŸu TÃ¼rkistan) Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesiâ€™nde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yanÄ±nda sigara iÃ§meyen Ã¼st dÃ¼zey idari memur aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede Ã§ekingen davrandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tenzili rÃ¼tbe ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡in KomÃ¼nist Partisinin (Ã‡KP) resmi yayÄ±n organlarÄ±ndan Global Times gazetesinin haberine gÃ¶re, olay Sincanâ€™Ä±n Hotan vilayetinde gerÃ§ekleÅŸti. Hotanâ€™da bir kasabanÄ±n parti yÃ¶neticiliÄŸini yapan Jelil Matniyaz adlÄ± yetkili, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yanÄ±nda sigara iÃ§mekten imtina etmesi nedeniyle iki hafta Ã¶nce tenzili rÃ¼tbe uygulamasÄ±na maruz kaldÄ±. Ä°smini vermek istemeyen bir yetkili olaya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sigara iÃ§mek kiÅŸisel bir tercihtir. Ä°nanÃ§lÄ± ve sÄ±radan insanlarÄ±n birbirine saygÄ± gÃ¶stermesi gerekir. Ancak o yetkilinin davranÄ±ÅŸÄ± Sincanâ€™daki dini aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle uyumluydu." ifadelerini kullandÄ±. Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesiâ€™nde geÃ§en ay aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nleme, dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve aktivitelerin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±nÄ± hedefleyen "aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele bÃ¶lgesel dÃ¼zenlemesi" yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti.

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