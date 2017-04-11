12:29, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Konya'daki terÃ¶r operasyonunda 18 gÃ¶zaltÄ±





TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Konya'da DEAÅžÂ veÂ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 18 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik kent merkezinde belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, 14'Ã¼ DEAÅž, 4'Ã¼ PKK ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Konya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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