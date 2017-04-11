12:37, 11 Nisan 2017 SalÄ±

BingÃ¶l'deki operasyonda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat bulundu





BingÃ¶l'Ã¼n Yayladere ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, silah, mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BingÃ¶l'Ã¼nÂ YayladereÂ ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, silah,Â mÃ¼himmatÂ ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile KiÄŸÄ± ilÃ§esinde konuÅŸlu 2. Jandarma Komando Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birlikler tarafÄ±ndan bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n faaliyetlerine karÅŸÄ± "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Emre SarÄ±taÅŸ-12" operasyonunun gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi bildirildi. Yayladere ilÃ§esine baÄŸlÄ± SarÄ±yer ve Åžeyh mahalleleri, Hisar Deresi ve Ä°simsiz Dere yataklarÄ±nda 10 Nisan'da icra edilen operasyonda, 2 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, sÄ±ÄŸÄ±naklarda RPG-7 roketatar, PKMS makineli tÃ¼fek, 2 AK-47 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi ve silahlara ait Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat, 460 gram A4 plastik patlayÄ±cÄ±, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 65 elektrikli fÃ¼nye, 25 metre infilaklÄ± fitil, 5 metre saniyeli fitil, 17 tol serisi el yapÄ±mÄ± alÄ±cÄ±-verici devre, 12 fabrikasyon yapÄ±mÄ± Alphafire el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± alÄ±cÄ±-verici, 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± verici devresi, 4 elektronik devre kartÄ±, gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildiÄŸi belirtildi. PATLAYICIYI MEZARLIKTA KULLANMAYI PLANLAMIÅžLAR AÃ§Ä±klamada, sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n imha edildiÄŸi kaydedildi. Ã–te yandan, ele geÃ§irilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± Ã¼zerinde "mezarlÄ±k" yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±, PKK mensuplarÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu patlayÄ±cÄ±yÄ± mezarlÄ±kta kullanmayÄ± planladÄ±klarÄ± ihtimali Ã¼zerinde duruyor.

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