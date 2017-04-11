12:43, 11 Nisan 2017 SalÄ±

AlÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerindeki 'Ã§evreci' yazÄ±lara inceleme





GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetleri Ã¼zerinde yer alan ve gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ifadelerin incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ±Â BÃ¼lent TÃ¼fenkci, alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetleri Ã¼zerinde yer alan ve gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ifadelerin incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. TÃ¼fenkci, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, tÃ¼keticilerin yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bazÄ± markalarÄ±n alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerinde yazan "doÄŸa dostu poÅŸet, doÄŸada yÃ¼zde 100 Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼r, biyobozunur, oxobozunur, hidro biyobozunur" gibi ifadelerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± veÂ Ã§evreye zarar verdiÄŸiÂ yÃ¶nÃ¼nde pek Ã§ok ÅŸikayet aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Konunun Reklam Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve teknik araÅŸtÄ±rmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirten TÃ¼fenkci, "Ä°ncelemeler sonucunda bu poÅŸetlerin Ã¼zerindeki iddialarÄ±n ispatlanamamasÄ± ve Ã§evreye zararlÄ± olduklarÄ±nÄ±n tespiti halinde ifadelerin tÃ¼keticileri aldatÄ±cÄ± ve yanÄ±ltÄ±cÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle TÃ¼keticin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Reklam Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gerekli idari yaptÄ±rÄ±mlar tesis edilecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.