Kuzey Kore'den ABD ve Seul'e nÃ¼kleer gÃ¶zdaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore, ABD'nin uÃ§ak gemisi USS Vinson ve ona baÄŸlÄ± harp filosunu Kore yarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderme kararÄ±na tepkisini, yeni bir misilleme tehdidiyle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Kuzey Kore Ordusu Siyasi BÃ¼ro Åžefi MareÅŸal Hwang Pyong-so, Ã¼lkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un doÄŸum yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ vesilesiyle devlet televizyonunda canlÄ± yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkenin karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± olasÄ± bir askeri tehdide karÅŸÄ± ABD'ye, GÃ¼ney Kore'ye "Ã¶nleyici nÃ¼kleer saldÄ±rÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirmeye hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ailesine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen ve Ã¼lkenin iki numaralÄ± iktidar figÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼len Hwang'Ä±n sÃ¶zleri, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki tansiyonun Kuzey'in nÃ¼kleer denemeleri ve ABD ve Seul'Ã¼n ortak askeri tatbikatÄ±yla gerildiÄŸi bir dÃ¶neme denk geldi.
Hwang, konuÅŸmasÄ±nda "Bize savaÅŸ aÃ§maya kalkarlarsa onlarÄ± yeryÃ¼zÃ¼nden sileriz." diyerek muhataplarÄ±na gÃ¶zdaÄŸÄ± verdi.
Ã–te yandan GÃ¼ney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin olasÄ± bir askeri harekete giriÅŸmesinin halkta yarattÄ±ÄŸÄ± tedirginliÄŸe karÅŸÄ± sÃ¼kunet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Bir bakanlÄ±k sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, GÃ¼ney Kore Haber AjansÄ± Yonhap'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada savaÅŸ riskini "abartÄ±lÄ± bir endiÅŸe" olarak niteledi.
ABD'nin Suriye'de dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan benzeri bir mÃ¼dahalenin Kuzey Kore'ye yapÄ±labileceÄŸi endiÅŸeleri artarken, GÃ¼ney Koreli yetkililer, ABD'nin kendilerine danÄ±ÅŸmadan bÃ¶yle bir harekete giriÅŸmesini beklemediklerini ifade ediyor.
ABD'nin bÃ¶lgeye kuvvet sevk etme kararÄ± sonrasÄ±nda Kuzey Kore, Washington yÃ¶netimini "Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼z hareketlerin yaratacaÄŸÄ± feci sonuÃ§lara" karÅŸÄ± uyarmÄ±ÅŸtÄ±.
Myanmar Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± U Thaung Tun, yabancÄ± misyonlarÄ±n ve BM organlarÄ±nÄ±n temsilcilerine, Konseyin 24 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu konudaki hassasiyetini ve soruna kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m bulma yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalarÄ±nÄ± yeterince takdir etmediÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, "Suriye'de yeni kimyasal saldÄ±rÄ±ya izin vermeyeceÄŸiz. Esed ailesinin iktidarÄ± sona yaklaÅŸÄ±yor." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ã‡in'in yurt dÄ±ÅŸÄ±na veri Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin kontrolleri artÄ±racaÄŸÄ± bildirildi.
TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 ay sÃ¼reyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilen MÄ±sÄ±r'da Parlamento, terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n yargÄ±lama sÃ¼reÃ§lerinin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bazÄ± yasal deÄŸiÅŸiklikleri onadÄ±
Ä°ngiltere'ye geÃ§mek isteyen yaklaÅŸÄ±k bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kampta Afgan ve KÃ¼rt sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±ndaki kavga sonrasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda kampÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ hasar gÃ¶rdÃ¼
MÄ±sÄ±r'da DEAÅž'Ä±n son aylarda hedefine gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri yerine KÄ±pti HristiyanlarÄ± koyarak "yÃ¶netimi sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokmayÄ±" ve "devlet otoritesini zayÄ±flatmayÄ±" amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor
Kuzey Kore Ordusu Siyasi BÃ¼ro Åžefi Hwang, "OlasÄ± bir askeri tehdide karÅŸÄ± Ã¶nleyici nÃ¼kleer saldÄ±rÄ±ya hazÄ±rÄ±z" dedi
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