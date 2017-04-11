12:50, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Kuzey Kore'den ABD ve Seul'e nÃ¼kleer gÃ¶zdaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore, ABD'nin uÃ§ak gemisi USS Vinson ve ona baÄŸlÄ± harp filosunu Kore yarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderme kararÄ±na tepkisini, yeni bir misilleme tehdidiyle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Kuzey Kore Ordusu Siyasi BÃ¼ro Åžefi MareÅŸal Hwang Pyong-so, Ã¼lkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un doÄŸum yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ vesilesiyle devlet televizyonunda canlÄ± yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkenin karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± olasÄ± bir askeri tehdide karÅŸÄ± ABD'ye, GÃ¼ney Kore'ye "Ã¶nleyici nÃ¼kleer saldÄ±rÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirmeye hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ailesine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen ve Ã¼lkenin iki numaralÄ± iktidar figÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼len Hwang'Ä±n sÃ¶zleri, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki tansiyonun Kuzey'in nÃ¼kleer denemeleri ve ABD ve Seul'Ã¼n ortak askeri tatbikatÄ±yla gerildiÄŸi bir dÃ¶neme denk geldi.

Hwang, konuÅŸmasÄ±nda "Bize savaÅŸ aÃ§maya kalkarlarsa onlarÄ± yeryÃ¼zÃ¼nden sileriz." diyerek muhataplarÄ±na gÃ¶zdaÄŸÄ± verdi.

Ã–te yandan GÃ¼ney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin olasÄ± bir askeri harekete giriÅŸmesinin halkta yarattÄ±ÄŸÄ± tedirginliÄŸe karÅŸÄ± sÃ¼kunet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Bir bakanlÄ±k sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, GÃ¼ney Kore Haber AjansÄ± Yonhap'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada savaÅŸ riskini "abartÄ±lÄ± bir endiÅŸe" olarak niteledi.

ABD'nin Suriye'de dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan benzeri bir mÃ¼dahalenin Kuzey Kore'ye yapÄ±labileceÄŸi endiÅŸeleri artarken, GÃ¼ney Koreli yetkililer, ABD'nin kendilerine danÄ±ÅŸmadan bÃ¶yle bir harekete giriÅŸmesini beklemediklerini ifade ediyor.

ABD'nin bÃ¶lgeye kuvvet sevk etme kararÄ± sonrasÄ±nda Kuzey Kore, Washington yÃ¶netimini "Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼z hareketlerin yaratacaÄŸÄ± feci sonuÃ§lara" karÅŸÄ± uyarmÄ±ÅŸtÄ±.