GÃ¼ncelleme: 03:26, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Mars'ta metal iyonlarÄ± bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Science Daily'nin haberine gÃ¶re, Mars Atmosferi ve DeÄŸiÅŸen Evrimi (Maven) adlÄ± uzay aracÄ±,Â Mars'Ä±n yÃ¶rÃ¼ngesine girdiÄŸi EylÃ¼l 2013'ten bu yana, gezegenin atmosferini doÄŸalgaz ve iyon kÃ¼tle spektrometre aletini kullanarak inceledi.

Maven, KÄ±zÄ±l Gezegen'in atmosferinin Ã¼st kÄ±smÄ±nda (iyonesfer) elektrik yÃ¼klÃ¼ demir, magnezyum ve sodyum iyonlarÄ± bulunduÄŸunu tespit etti.

NASA'nÄ±n Goddard Uzay UÃ§uÅŸ Merkezi'nde gÃ¶revli bilim adamÄ± Josepp Grebowksy, Maven'in DÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ±nda bir gezegenin iyonesferinde ilk kez kalÄ±cÄ± metal iyonlarÄ± bulduÄŸunu kaydetti.

Metalik iyonlarÄ±n uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olduÄŸu, asÄ±l bulunduklarÄ± yerden rÃ¼zgar ve elektrik alanlarÄ±yla taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Grebowsky, Mars'Ä±n iyonesferindeki hareketliliÄŸi anlamak iÃ§in bu iyonlarÄ±n kullanÄ±labileceÄŸini belirtti.

Grebowsky, "BaÅŸka bir gezegende yer alan metal iyonlarÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemek bize DÃ¼nya ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma, bu gezegenin iyonesferini ve atmosfer yapÄ±sÄ±nÄ± daha iyi anlama ÅŸansÄ± veriyor." ifadesini kullandÄ±.