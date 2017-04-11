DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
05:13, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 03:26, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Mars'ta metal iyonlarÄ± bulundu
Mars'ta metal iyonlarÄ± bulundu

ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), kÄ±zÄ±l gezegen Mars'Ä±n Ã¼st atmosferindeki hareketliliÄŸin anlaÅŸÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak elektrik yÃ¼klÃ¼ metal atomlarÄ± (iyonlar) keÅŸfetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Science Daily'nin haberine gÃ¶re, Mars Atmosferi ve DeÄŸiÅŸen Evrimi (Maven) adlÄ± uzay aracÄ±,Â Mars'Ä±n yÃ¶rÃ¼ngesine girdiÄŸi EylÃ¼l 2013'ten bu yana, gezegenin atmosferini doÄŸalgaz ve iyon kÃ¼tle spektrometre aletini kullanarak inceledi.

Maven, KÄ±zÄ±l Gezegen'in atmosferinin Ã¼st kÄ±smÄ±nda (iyonesfer) elektrik yÃ¼klÃ¼ demir, magnezyum ve sodyum iyonlarÄ± bulunduÄŸunu tespit etti.

NASA'nÄ±n Goddard Uzay UÃ§uÅŸ Merkezi'nde gÃ¶revli bilim adamÄ± Josepp Grebowksy, Maven'in DÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ±nda bir gezegenin iyonesferinde ilk kez kalÄ±cÄ± metal iyonlarÄ± bulduÄŸunu kaydetti.

Metalik iyonlarÄ±n uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olduÄŸu, asÄ±l bulunduklarÄ± yerden rÃ¼zgar ve elektrik alanlarÄ±yla taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Grebowsky, Mars'Ä±n iyonesferindeki hareketliliÄŸi anlamak iÃ§in bu iyonlarÄ±n kullanÄ±labileceÄŸini belirtti.

Grebowsky, "BaÅŸka bir gezegende yer alan metal iyonlarÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemek bize DÃ¼nya ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma, bu gezegenin iyonesferini ve atmosfer yapÄ±sÄ±nÄ± daha iyi anlama ÅŸansÄ± veriyor." ifadesini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular mars
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Bilim Teknoloji Haberleri
Mars'ta metal iyonlarÄ± bulundu
Mars'ta metal iyonlarÄ± bulundu

ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), kÄ±zÄ±l gezegen Mars'Ä±n Ã¼st atmosferindeki hareketliliÄŸin anlaÅŸÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak elektrik yÃ¼klÃ¼ metal atomlarÄ± (iyonlar) keÅŸfetti
Ä°ki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi
Ä°ki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi

500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indeki ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi
DÃ¼nya'ya benzeyen bir gezegenin Ã§evresinde atmosfer bulundu
DÃ¼nya'ya benzeyen bir gezegenin Ã§evresinde atmosfer bulundu

GÃ¶k bilimciler, ilk kez DÃ¼nya'ya benzeyen bir gezegenin etrafÄ±nda atmosfere rastladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Facebook'tan sahte haber uyarÄ±sÄ±
Facebook'tan sahte haber uyarÄ±sÄ±

Facebook, sahte haberlerle mÃ¼cadele etmek amacÄ±yla kullanÄ±cÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±lan uydurma haberleri ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgileri tespit etmesine yardÄ±mcÄ± olacak bir elektronik uyarÄ± yayÄ±nlayacak
DÃ¼nyanÄ±n ilk nano araba yarÄ±ÅŸÄ± Fransa'da yapÄ±lacak
DÃ¼nyanÄ±n ilk nano araba yarÄ±ÅŸÄ± Fransa'da yapÄ±lacak

YÃ¼zlerce atom grubundan oluÅŸmuÅŸ ultra minyatÃ¼r arabanÄ±n start alacaÄŸÄ± dÃ¼nyanÄ±n ilk nano teknolojik araba yarÄ±ÅŸÄ± Fransa'da yapÄ±lacak
Ä°ngiltere Avrupa'dan ilk kez ayrÄ±lmÄ±yor
Ä°ngiltere Avrupa'dan ilk kez ayrÄ±lmÄ±yor

Bilim adamlarÄ±, bugÃ¼nlerde Avrupa BirliÄŸinden ayrÄ±lma sÃ¼recinde olan Ä°ngiltere'nin, geÃ§miÅŸte de "jeolojik Brexit" sonucu kÄ±tadan koptuÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
Ä°nternetle Hayat Kolay Projesi tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±
Ä°nternetle Hayat Kolay Projesi tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan: "OkuryazarlÄ±ÄŸÄ±n belli bir dÃ¼zeye gelmesi iÃ§in verilen mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir noktaya gelindi ama artÄ±k onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarÄ± olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir ÅŸekilde kullansÄ±nlar, hayatÄ±n iÃ§inde olsunlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliÅŸim teknolojilerinin girmediÄŸi alan yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
GeleceÄŸin akÄ±llÄ± teknolojilerine ait her ÅŸey IBPF 2017'de
GeleceÄŸin akÄ±llÄ± teknolojilerine ait her ÅŸey IBPF 2017'de

BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ±'nÄ±n (BYV) Ã¶nemli etkinliklerinden biri olan Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu IBPF 2017 1 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenleniyor.
e-Safe Siber GÃ¼venlik Zirvesi
e-Safe Siber GÃ¼venlik Zirvesi

BTK BaÅŸkanÄ± Sayan, "2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re hizmet engelleme saldÄ±rÄ±larÄ± 6 kat arttÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Dokuzuncu gezegeni bulan ismine de karar verecek
Dokuzuncu gezegeni bulan ismine de karar verecek

GÃ¼neÅŸ yÃ¶rÃ¼ngesinde hareket ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yeni gezegeni bulanlar, keÅŸfe katkÄ± saÄŸlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeni gezegene verilecek isme de karar verecek
Yerli baz istasyonu ULAK'tan ilk 'Alo'
Yerli baz istasyonu ULAK'tan ilk 'Alo'

TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK Ã¼zerinden ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirildi
Mars'ta tsunami sonucu oluÅŸan krater bulundu
Mars'ta tsunami sonucu oluÅŸan krater bulundu

KÄ±zÄ±l Gezegen'de dev dalgalarÄ±n neden olduÄŸu Ã§arpma krateri keÅŸfedildi
DNA onarÄ±mÄ±nÄ±n kritik bileÅŸeni bulundu
DNA onarÄ±mÄ±nÄ±n kritik bileÅŸeni bulundu

Yeni keÅŸfedilen molekÃ¼ler baÄŸlantÄ± sayesinde yaÅŸlanmayla zayÄ±flayan hÃ¼crenin kendini onarma kabiliyetinin yeniden geliÅŸtirilebileceÄŸi belirtildi
E-postalardaki virÃ¼slerin tehlikesi arttÄ±
E-postalardaki virÃ¼slerin tehlikesi arttÄ±

ODTÃœ Teknokent'de faaliyet gÃ¶steren, Labris Networks ÅŸirketinin "2016 Siber GÃ¼venlik Raporu"na gÃ¶re, e-postalar iÃ§indeki spam virÃ¼slerin azalmasÄ±na karÅŸÄ±n, tehlikeleri artÄ±yor
Arktik buz Ã¶rtÃ¼sÃ¼nde rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ
Arktik buz Ã¶rtÃ¼sÃ¼nde rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

Kutup bÃ¶lgesinde deniz buzu yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼nÃ¼n mevsimsel olarak, Ã¶lÃ§Ã¼mlerin yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelere gerilediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
TÃ¼rk bilim kadÄ±nÄ±na UNESCO'dan Ã¶dÃ¼l
TÃ¼rk bilim kadÄ±nÄ±na UNESCO'dan Ã¶dÃ¼l

Bilge DemirkÃ¶z, UNESCO UluslararasÄ± YÃ¼kselen Yetenek Ã–dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Haberler

Mars'ta tsunami sonucu oluÅŸan krater bulundu
Mars'ta tsunami sonucu oluÅŸan krater bulundu

Mars'Ä±n patateslerine hazÄ±r olun
Mars'Ä±n patateslerine hazÄ±r olun

Mars'ta bor minerali bulundu
Mars'ta bor minerali bulundu

Mars uydusu ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini gÃ¶nderdi
Mars uydusu ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini gÃ¶nderdi

Mars'ta Superior bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde buz kÃ¼tlesi
Mars'ta Superior bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde buz kÃ¼tlesi

Mars yÃ¼zeyinde bÃ¶cek var iddiasÄ±
Mars yÃ¼zeyinde bÃ¶cek var iddiasÄ±

Marsâ€™taki bulutlar ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±
Mars taki bulutlar ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Mars'a gÃ¶nderilen kayÄ±p uzay robotu bulundu
Mars'a gÃ¶nderilen kayÄ±p uzay robotu bulundu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 