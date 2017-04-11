Mars'ta metal iyonlarÄ± bulundu

Science Daily'nin haberine gÃ¶re, Mars Atmosferi ve DeÄŸiÅŸen Evrimi (Maven) adlÄ± uzay aracÄ±,Â Mars'Ä±n yÃ¶rÃ¼ngesine girdiÄŸi EylÃ¼l 2013'ten bu yana, gezegenin atmosferini doÄŸalgaz ve iyon kÃ¼tle spektrometre aletini kullanarak inceledi.
Maven, KÄ±zÄ±l Gezegen'in atmosferinin Ã¼st kÄ±smÄ±nda (iyonesfer) elektrik yÃ¼klÃ¼ demir, magnezyum ve sodyum iyonlarÄ± bulunduÄŸunu tespit etti.
NASA'nÄ±n Goddard Uzay UÃ§uÅŸ Merkezi'nde gÃ¶revli bilim adamÄ± Josepp Grebowksy, Maven'in DÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ±nda bir gezegenin iyonesferinde ilk kez kalÄ±cÄ± metal iyonlarÄ± bulduÄŸunu kaydetti.
Metalik iyonlarÄ±n uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olduÄŸu, asÄ±l bulunduklarÄ± yerden rÃ¼zgar ve elektrik alanlarÄ±yla taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Grebowsky, Mars'Ä±n iyonesferindeki hareketliliÄŸi anlamak iÃ§in bu iyonlarÄ±n kullanÄ±labileceÄŸini belirtti.
Grebowsky, "BaÅŸka bir gezegende yer alan metal iyonlarÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemek bize DÃ¼nya ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma, bu gezegenin iyonesferini ve atmosfer yapÄ±sÄ±nÄ± daha iyi anlama ÅŸansÄ± veriyor." ifadesini kullandÄ±.
ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), kÄ±zÄ±l gezegen Mars'Ä±n Ã¼st atmosferindeki hareketliliÄŸin anlaÅŸÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak elektrik yÃ¼klÃ¼ metal atomlarÄ± (iyonlar) keÅŸfetti
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