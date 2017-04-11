13:01, 11 Nisan 2017 SalÄ±

DEAÅž'Ä±n MÄ±sÄ±r'da 'KÄ±pti' oyunu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'da DEAÅž'Ä±n son aylarda hedefine gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri yerineÂ KÄ±pti HristiyanlarÄ±Â koyarak "yÃ¶netimi sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokmayÄ±" ve "devlet otoritesini zayÄ±flatmayÄ±" amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Pazar gÃ¼nÃ¼ Tanta ve Ä°skenderiye ÅŸehirlerinde 45 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan kilise saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± deÄŸerlendiren MÄ±sÄ±rlÄ± uzmanlar, Sina'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri karÅŸÄ±sÄ±nda verdiÄŸi kayÄ±plarla kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸan DEAÅž'Ä±n elindeki son koz olarak "KÄ±pti kartÄ±na" baÅŸvurduÄŸunu belirtirken, son saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã¶nlenmesi konusunda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin "bÃ¼yÃ¼k zafiyet gÃ¶sterdiÄŸini" ifade etti.

MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat Birimi Bilgi Toplama ve Analiz BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Eski BaÅŸkanÄ±, emekli TuÄŸgeneral HÃ¼seyin Hamude, kilise saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±nda yatan nedenlerin "Abdulfettah es-Sisi yÃ¶netimine verdiÄŸi destekten Ã¶tÃ¼rÃ¼ kiliseyi cezalandÄ±rmak, gÃ¼venlik boÅŸluÄŸu oluÅŸturmak ve ordunun Sina'da yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ intikam almak" olabileceÄŸini kaydetti.

"DEAÅž ÃœZERÄ°NDEKÄ° BASKIYI HAFÄ°FLETMEYÄ° AMAÃ‡LIYOR"

Hamude, "Ordu gÃ¼Ã§lerinin, DEAÅž'Ä±n lojistik merkezi konumunda olan Sina'daki Helal DaÄŸÄ±'na gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlar, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± hafifletmek amacÄ±yla farklÄ± saldÄ±rÄ± yÃ¶ntemlerine baÅŸvurmaya itti." dedi.

KÄ±ptilerin Sisi'ye verdiÄŸi desteÄŸin sÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son Washington ziyaretinde dÃ¼zenledikleri gÃ¶sterilerle bunu aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyduklarÄ±nÄ± dile getiren Hamude, DEAÅž'Ä±n kiliseleri hedef alma nedenin iÅŸte tam da bu destek olduÄŸunu ifade etti.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n "yalnÄ±z kurt" taktiÄŸi uyguladÄ±ÄŸÄ±na, emniyet birimlerinin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bÃ¶lmek iÃ§in aynÄ± anda farklÄ± bÃ¶lgelerde saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlediÄŸine ve Ã¶zellikle gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin zayÄ±f olduÄŸu bÃ¶lgeleri seÃ§tiÄŸine dikkati Ã§eken Hamude, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ã–nceki gÃ¼n dÃ¼zenlenen kilise saldÄ±rÄ±larÄ± stratejik aldatmacadÄ±r. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi olan polis merkezlerindeki gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rmakla yetindi ve bÃ¶ylece saldÄ±rÄ±larÄ±n tekrarÄ±na izin verilmeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ancak yenisi daha ÅŸiddetli oldu."

DEAÅž'TAN PAPA FRANCÄ°SCUS'A "MESAJ"

Hamude, DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±, "Sisi'nin ABD'li mevkidaÅŸÄ±Â Donald TrumpÂ ile terÃ¶rle mÃ¼cadelede kullanÄ±lmak Ã¼zere geliÅŸmiÅŸ silahlar, lojistik destek ve uÃ§ak anlaÅŸmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymadan Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen proaktif eylemler" olarak nitelendirdi.

SaldÄ±rÄ±larla, bu ay sonunda Ã¼lkeyi ziyaret etmesi beklenen Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet BaÅŸkanÄ± Papa Franciscus'a "MÄ±sÄ±r KÄ±pti-Ortodoks Kilisesi PatriÄŸi II. Tavadros'a dahi ulaÅŸabiliriz" mesajÄ± verildiÄŸini kaydeden Hamude, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde hem DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hem de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin operasyonlarÄ±nÄ±n artabileceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulundu.

MISIR'DA "GÃœVENLÄ°K ZAFÄ°YETÄ°" Ä°DDÄ°ASI

Emekli TuÄŸgeneral Mahmud Katari, 11 AralÄ±k 2016'da baÅŸkent Kahire'deki El-Botroseya kilisesini hedef alan saldÄ±rÄ±yla bÃ¼yÃ¼k benzerlik taÅŸÄ±yan pazar gÃ¼nkÃ¼ kilise saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nlenememiÅŸ olmasÄ±nÄ±, "gÃ¼venlik zafiyeti" olarak deÄŸerlendirdi.

Katari ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Medyadaki tÃ¼m propagandalara raÄŸmen yÃ¶netim terÃ¶rle mÃ¼cadelede baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸtur. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n terÃ¶r hÃ¼crelerine baskÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki her aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polisin derin uykuda olduÄŸunu gÃ¶steren, yeni hÃ¼cre evleri ortaya Ã§Ä±kÄ±yor."

Kilise saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n baÅŸta Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± olmak Ã¼zere yÃ¶netimin iÃ§inde bulunduÄŸu zafiyeti tÃ¼m Ã§Ä±plaklÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸine iÅŸaret eden Katari, gÃ¼venliÄŸin "Ã¶nleyici adÄ±mlar" ve "soruÅŸturmalar" olmak Ã¼zere iki temel Ã¼zerine kurulduÄŸunu belirtti. Katari, "Ancak gÃ¼venliÄŸin ilk aÅŸamasÄ± sayÄ±lan Ã¶nleyici adÄ±mlar, Ocak 2011 devriminden bu yana ne yazÄ±k ki iÅŸlevsiz." dedi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± "kalÄ±plaÅŸmÄ±ÅŸ yÃ¶ntemlerin" dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmamakla eleÅŸtiren Katari, mevcut ÅŸartlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak yeni bir yol haritasÄ± belirlenmesi ve uygun Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"DEAÅž KIPTÄ° KARTINI KULLANMAK Ä°STÄ°YOR"

Ä°slami hareketler uzmanÄ±Â MÄ±sÄ±rlÄ± yazar Kemal Habib, geÃ§en AralÄ±k ayÄ±nda El-Botroseya kilisesiyle baÅŸlayÄ±p, Sina'daÂ 7 KÄ±pti'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle devam eden DEAÅž'Ä±n HristiyanlarÄ± hedef tahtasÄ±na oturtan saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n son ayaÄŸÄ±nÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.

Habib, DEAÅž'Ä±n aÃ§Ä±kÃ§a KÄ±ptileri hedef alacaÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±na raÄŸmen yÃ¶netimin gerekli Ã¶nlemleri almada son derece yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

DEAÅž'Ä±n Sina'da kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Habib, "Sina'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±nda olan Ã¶rgÃ¼t ÅŸu anda bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kmazda. DEAÅž, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§atÄ±ÅŸmaya girmekten kaÃ§Ä±yor ve son koz olarak en zayÄ±f halka olan KÄ±pti kartÄ±nÄ± kullanmak istiyor." dedi.

Kilise saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Paskalya BayramÄ±'ndan bir, Papa Franciscusâ€™un Kahire ziyaretinden ise sadece iki hafta Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine dikkati Ã§eken Habib, "MÄ±sÄ±r devletinin gÃ¼cÃ¼ne meydan okuyarak tÃ¼m dÃ¼nyaya bir mesaj vermeyi hedefleyen kilise saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n iyi planlanmÄ±ÅŸ kriminal bir aklÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼ olduÄŸunu" ifade etti.

Bu saldÄ±rÄ±larÄ±n MÄ±sÄ±r KÄ±pti-Ortodoks Kilisesi PatriÄŸi II. Tavadros'a yÃ¶nelik de bir mesaj taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Habib, "Bu korkunÃ§ tablo, eylemlerin keyfi deÄŸil, planlÄ± olduÄŸunu ve eski gÃ¼velik yÃ¶ntemleri yardÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini gÃ¶steriyor." diye konuÅŸtu.Â

"DEAÅž Ã‡IKMAZA GÄ°RDÄ°"

MÄ±sÄ±rlÄ± KÄ±pti yazar Cemal Esad, "DEAÅž, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Sina'daki baskÄ±larÄ± ve Helal DaÄŸÄ±'nÄ± Ã¶rgÃ¼tten temizlemesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kmaza girdi. Ancak bu durum yÃ¶netim iÃ§in bir bahane olamaz. Kilise saldÄ±rÄ±larÄ± herkes tarafÄ±ndan bilinen Hristiyanlarca kutsal sayÄ±lan bir gÃ¼nde dÃ¼zenlendi. Emniyet gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶yle bir gÃ¼nde gereken hassasiyeti gÃ¶stermesi ve gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rmasÄ± gerekirdi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"DEAÅž'Ä±n 30 Haziran 2013'te KÄ±ptileri, kiliselerini ve patriÄŸi tehdit eden aÃ§Ä±klamasÄ± aÃ§Ä±k bir duyuru deÄŸil miydi?" diyen Esad, El-Botroseya kilisesinde yaÅŸananlarÄ±n bir benzerinin Ã¶nceki gÃ¼n tekrarlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

Esad ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu durum rejimin bir vizyonu olduÄŸunu veya gerÃ§ek gÃ¶revinin bilincinde bir gÃ¼venlik birimi bulunduÄŸunu mu gÃ¶steriyor? ÃœzÃ¼lerek sÃ¶ylÃ¼yorum bu sorunun cevabÄ± ne yazÄ±k ki hayÄ±r."

Esad ayrÄ±ca bu saldÄ±rÄ±larÄ±n bir baÅŸka nedeninin de mevcut rejimi dÃ¼nyaya zayÄ±f gÃ¶stermek ve Papa Franciscus ziyareti Ã¶ncesinde tedirginlik ortamÄ± oluÅŸturmak olduÄŸunu ifade etti.

MÄ±sÄ±r'Ä±n Ä°skenderiye ve Tanta kentlerinde pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda 45 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 125 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.