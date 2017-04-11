13:11, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Ankara'da PKK operasyonu: 16 gÃ¶zaltÄ±





BaÅŸkentte PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 2 Ã¶ÄŸretmenin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 16 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸkent'te PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenenÂ operasyonda, 2 Ã¶ÄŸretmenin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±Â 16 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, PKK adÄ±na Ã§eÅŸitli alanlar ve sosyal medyada propaganda yaptÄ±klarÄ±, kÄ±rsalda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile girdikleri Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan terÃ¶ristlere yardÄ±m ve yataklÄ±k ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Ankara kent merkezi, PolatlÄ± ilÃ§esi ve Ä°zmir'de 2'si Ã¶ÄŸretmen 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen zanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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