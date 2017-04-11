13:18, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Fransa'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda kavga ve yangÄ±n: 10 yaralÄ±





Ä°ngiltere'ye geÃ§mek isteyen yaklaÅŸÄ±k bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kampta Afgan ve KÃ¼rt sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±ndaki kavga sonrasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda kampÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ hasar gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'dan Ä°ngiltere'ye geÃ§mek isteyen yaklaÅŸÄ±k bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Grande-Synthe kampÄ±nda Ã§Ä±kan kavga ve yangÄ±nda kampÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yanarken, 10 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yaralandÄ±. Fransa'nÄ±n kuzeyindeki Dunkerque ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda bulunan ve Ä°ngiltere'ye geÃ§mek isteyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bulunduÄŸu kampta sabaha karÅŸÄ± Afgan ve KÃ¼rt sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶lge valisi Lichel Lalende, FransÄ±z basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸimdiye kadar olayda beÅŸ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã§Ä±kan kavgada, beÅŸ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n ise yangÄ±ndan etkilenerek yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiklerini bildirdi. Derme Ã§atma Ã§adÄ±rlardan oluÅŸan kamp yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce kurulmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. KampÄ±n nÃ¼fusu, Calais'de bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ±n geÃ§en ekim ayÄ±nda polis zoruyla kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son dÃ¶nemde artmÄ±ÅŸtÄ±. Kampta kalanlarÄ±n bazÄ±larÄ± geÃ§en hafta, Ä°ngiltere'ye geÃ§mek iÃ§in kamyonlara saklanmak amacÄ±yla, yakÄ±nlardaki yolu aÄŸaÃ§ parÃ§alarÄ± kullanarak kapatmak istemiÅŸti.

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