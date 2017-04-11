13:25, 11 Nisan 2017 SalÄ±

MÄ±sÄ±r OHAL'de yargÄ±yÄ± hÄ±zlandÄ±racak





TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 ay sÃ¼reyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilen MÄ±sÄ±r'da Parlamento, terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n yargÄ±lama sÃ¼reÃ§lerinin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bazÄ± yasal deÄŸiÅŸiklikleri onadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r Parlamentosunun, terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n yargÄ±lama sÃ¼reÃ§lerinin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bazÄ± yasal deÄŸiÅŸiklikleri onadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. MÄ±sÄ±r resmi haber ajansÄ± MNA'da yer alan habere gÃ¶re, parlamento, "cezai iÅŸlemler, Temyiz Mahkemesiyle ilgili uygulamalar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve terÃ¶ristler listesinin dÃ¼zenlenmesi, terÃ¶rle mÃ¼cadele" gibi konularda 61 milletvekilinin sunduÄŸu yasal deÄŸiÅŸiklikleri onadÄ±. Parlamento BaÅŸkanÄ± Ali Abdulal sÃ¶z konusu deÄŸiÅŸiklikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸ almak Ã¼zere kanunlarÄ± inceleyen "Devlet Meclisi'ne" gÃ¶nderdi. DeÄŸiÅŸikliklerin, terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n yargÄ±lama sÃ¼reÃ§lerinin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile terÃ¶ristler listesine ilhak sÃ¼resinin 3 yÄ±ldan 5 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtiliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n Åžubat ayÄ±nda onayladÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r oluÅŸumlarÄ± kanunu, 3 yÄ±llÄ±k bir sÃ¼reci kapsÄ±yordu. Listeye alÄ±nma suÃ§lamasÄ±yla ilgili nihai hÃ¼kmÃ¼n 3 yÄ±lda Ã§Ä±kmamasÄ± durumunda ek sÃ¼re isteniyor aksi takdirde oluÅŸum, kanun desteÄŸiyle listeden dÃ¼ÅŸÃ¼yordu. MÄ±sÄ±r yasalarÄ±na gÃ¶re, "Devlet Meclisi'nin" deÄŸiÅŸiklikleri onaylamasÄ± durumunda parlamento son bir oylama daha yaparak deÄŸiÅŸiklikleri CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'ye gÃ¶nderiyor. Sisi, Ä°skenderiye ve Tanta ÅŸehirlerinde Ã¶nceki gÃ¼n iki ayrÄ± kiliseye dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 ay sÃ¼reyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildiÄŸini duyurmuÅŸtu. SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±larda 45 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 125 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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