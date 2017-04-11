13:31, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Ã‡in'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na veri transferine kontrol

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Siber Uzay Ä°daresinin (CAC) resmi sitesinde, kiÅŸisel bilgilerin ve Ã¶nemli verilerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kanun tasarÄ±sÄ±na gÃ¶re, bazÄ± Ã¶nemli bilgilerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yasaklanacak ve bazÄ±larÄ±na da deÄŸerlendirme ÅŸartÄ± getirilecek.

TasarÄ±ya gÃ¶re, Ã¼lkedeki firmalar yurt dÄ±ÅŸÄ±na veri transferlerinde belirli sÄ±nÄ±rlarÄ± geÃ§mesi durumunda gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle CAC tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye tabi tutulacak.

Buna gÃ¶re, bin gigabaytÄ± aÅŸan veya 500 bin kullanÄ±cÄ±nÄ±n bilgilerini yurt dÄ±ÅŸÄ±na transfer eden herhangi bir firma, gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã§erÃ§evesinde ve "ulusal Ã§Ä±karlara zarar verme potansiyeli" bulunmasÄ± gerekÃ§esiyle CAC tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak.

Bu arada bilgi transferi yapan firmalarÄ±n iÅŸlemden Ã¶nce kullanÄ±cÄ±lardan onay almasÄ± gerekecek.

NÃ¼kleer tesis, askeri personel, toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± mÃ¼hendislik uygulamalarÄ±nÄ±n bilgilerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± da denetime tabi tutulacak.

AyrÄ±ca kamu Ã§Ä±karlarÄ±na zarar verecek veya gÃ¼venlik tehdidine neden olacak siyasi, bilimsel, ekonomik veya teknolojik verilerin de yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yasaklanacak.