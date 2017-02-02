13:51, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Tillerson: Esed ailesinin sonu geliyor





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, "Suriye'de yeni kimyasal saldÄ±rÄ±ya izin vermeyeceÄŸiz. Esed ailesinin iktidarÄ± sona yaklaÅŸÄ±yor." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, G7 zirvesi sonrasÄ± Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Tillerson: "Suriye'de yeni kimyasal saldÄ±rÄ±ya izin vermeyeceÄŸiz. Esed ailesinin iktidarÄ± sona yaklaÅŸÄ±yor."

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