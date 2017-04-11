14:11, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Myanmar Arakan'da BM soruÅŸturmasÄ± istemiyor





Myanmar Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± U Thaung Tun, yabancÄ± misyonlarÄ±n ve BM organlarÄ±nÄ±n temsilcilerine, Konseyin 24 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu konudaki hassasiyetini ve soruna kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m bulma yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalarÄ±nÄ± yeterince takdir etmediÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara (Rohingyalar) yapÄ±lan insan hakkÄ± ihlallerini araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere uluslararasÄ± bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki karara olumlu bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineledi. Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± U Thaung Tun, yabancÄ± misyonlarÄ±n ve BM organlarÄ±nÄ±n temsilcilerine yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirmede, Konseyin 24 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu konudaki hassasiyetini ve soruna kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m bulma yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalarÄ±nÄ± yeterince takdir etmediÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini belirtti. AyrÄ±ca Tun, bÃ¶yle bir soruÅŸturmadan yapÄ±cÄ± sonuÃ§ alÄ±nabileceÄŸine inanmadÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Ãœlkede MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eyalette kasÄ±m ayÄ±nda sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki kontrol noktalarÄ±na yapÄ±lan eÅŸzamanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda, sivil halka yÃ¶nelik tecavÃ¼z, iÅŸkence ve keyfi tutuklamalar gibi hak ihlalleri dÃ¼nya kamuoyunun gÃ¼ndemine gelmiÅŸti. BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± insan hakkÄ± ihlallerinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± amacÄ±yla "uluslararasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z delil tespiti soruÅŸturma misyonu" kurulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nergeyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye aÃ§mÄ±ÅŸ, Ã¶nerge Ã¼ye 47 Ã¼lkenin ortak kararÄ±yla kabul edilmiÅŸti. Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uluslararasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma misyonu kurulmasÄ±nÄ±n, meseleyi zamanÄ±nda Ã§Ã¶zmek yerine daha fazla alevlendireceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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