Myanmar Arakan'da BM soruÅŸturmasÄ± istemiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara (Rohingyalar) yapÄ±lan insan hakkÄ± ihlallerini araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere uluslararasÄ± bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki karara olumlu bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineledi.
Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± U Thaung Tun, yabancÄ± misyonlarÄ±n ve BM organlarÄ±nÄ±n temsilcilerine yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirmede, Konseyin 24 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu konudaki hassasiyetini ve soruna kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m bulma yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalarÄ±nÄ± yeterince takdir etmediÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.
AyrÄ±ca Tun, bÃ¶yle bir soruÅŸturmadan yapÄ±cÄ± sonuÃ§ alÄ±nabileceÄŸine inanmadÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
Ãœlkede MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eyalette kasÄ±m ayÄ±nda sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki kontrol noktalarÄ±na yapÄ±lan eÅŸzamanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda, sivil halka yÃ¶nelik tecavÃ¼z, iÅŸkence ve keyfi tutuklamalar gibi hak ihlalleri dÃ¼nya kamuoyunun gÃ¼ndemine gelmiÅŸti.
BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± insan hakkÄ± ihlallerinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± amacÄ±yla "uluslararasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z delil tespiti soruÅŸturma misyonu" kurulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nergeyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye aÃ§mÄ±ÅŸ, Ã¶nerge Ã¼ye 47 Ã¼lkenin ortak kararÄ±yla kabul edilmiÅŸti.
Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uluslararasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma misyonu kurulmasÄ±nÄ±n, meseleyi zamanÄ±nda Ã§Ã¶zmek yerine daha fazla alevlendireceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Myanmar Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± U Thaung Tun, yabancÄ± misyonlarÄ±n ve BM organlarÄ±nÄ±n temsilcilerine, Konseyin 24 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu konudaki hassasiyetini ve soruna kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m bulma yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalarÄ±nÄ± yeterince takdir etmediÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, "Suriye'de yeni kimyasal saldÄ±rÄ±ya izin vermeyeceÄŸiz. Esed ailesinin iktidarÄ± sona yaklaÅŸÄ±yor." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ã‡in'in yurt dÄ±ÅŸÄ±na veri Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin kontrolleri artÄ±racaÄŸÄ± bildirildi.
TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 ay sÃ¼reyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilen MÄ±sÄ±r'da Parlamento, terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n yargÄ±lama sÃ¼reÃ§lerinin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bazÄ± yasal deÄŸiÅŸiklikleri onadÄ±
Ä°ngiltere'ye geÃ§mek isteyen yaklaÅŸÄ±k bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kampta Afgan ve KÃ¼rt sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±ndaki kavga sonrasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda kampÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ hasar gÃ¶rdÃ¼
MÄ±sÄ±r'da DEAÅž'Ä±n son aylarda hedefine gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri yerine KÄ±pti HristiyanlarÄ± koyarak "yÃ¶netimi sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokmayÄ±" ve "devlet otoritesini zayÄ±flatmayÄ±" amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor
Kuzey Kore Ordusu Siyasi BÃ¼ro Åžefi Hwang, "OlasÄ± bir askeri tehdide karÅŸÄ± Ã¶nleyici nÃ¼kleer saldÄ±rÄ±ya hazÄ±rÄ±z" dedi
Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesiâ€™nde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yanÄ±nda sigara iÃ§meyen bir memur tenzili rÃ¼tbe ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±
Irak Parlamentosu KDP Milletvekili Nureddin, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunun eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ä°ran halkÄ±, 12'nci dÃ¶nem cuhmurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in 19 MayÄ±s'ta sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
Bohol kentinin turistik Inabanga bÃ¶lgesinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 asker ve 5 Ebu Seyyaf Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Astana'daki ilkokul Ã¶ÄŸrencilerine KaragÃ¶z ve Hacivat gÃ¶lge oyunu gÃ¶steriliyor
AB Ã¼yeliÄŸinden Ã§Ä±kan BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™nÄ±n eski mavi pasaportuna dÃ¶nme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
UluslararasÄ± siber gÃ¼venlik firmasÄ± Symantec, Wikileaks belgelerinde, CIA tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸi iddia edilen korsan yazÄ±lÄ±mlarÄ±n, 40 ayrÄ± siber saldÄ±rÄ±da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
KÄ±brÄ±s'ta Rum Meclisinin aldÄ±ÄŸÄ± "Enosis" kararÄ±ndan sonra Ã§Ä±kmaza giren mÃ¼zakereler iki aylÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n yeniden baÅŸladÄ±
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k hava yolu ÅŸirketlerinden United Hava YollarÄ±'nÄ±n, "overbook" uygulamasÄ± kapsamÄ±nda sattÄ±ÄŸÄ± Ã§ifte biletli yolcularÄ±, sonraki uÃ§uÅŸ iÃ§in ikna edilemeyince, uÃ§aktan polis nezaretinde zorla indirildi