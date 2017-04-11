14:27, 11 Nisan 2017 SalÄ±

850'den fazla ÅŸirkete kayyum atandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, bir restoranda muhtarlarla bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, il genelindeki EÄŸribel TÃ¼neli, GÃ¼ney Ã‡evre Yolu, hastaneler gibi yapÄ±lan ve yapÄ±lacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Giresun'da on binlerce kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel sektÃ¶r fabrikalarÄ± olduÄŸunu dile getiren Canikli, ciddi anlamda Giresun'da sanayi altyapÄ±sÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸunu bildirdi.

Åžu anda iki ana grupta Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ binin Ã¼zerinde olduÄŸu belirten Canikli, "Bir tanesi AkÄ±n Ã‡orap'ta. bir tanesi de Damat grubunun fabrikalarÄ±nda Ã¼Ã§ binin Ã¼zerinde insan Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, iki tane fabrika baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda iki grup." ifadesini kullandÄ±.

Canikli, AkÄ±n Ã‡orap'Ä±n yaÅŸanan hadiselerden etkilenmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri aldÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Hemen mÃ¼dahale ettik biliyorsunuz FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde yargÄ± tarafÄ±ndan bir operasyon yapÄ±ldÄ±, bir iÅŸlem tesis edildi. EÄŸer kendi baÅŸÄ±na bÄ±rakmÄ±ÅŸ olsaydÄ±k sadece burada deÄŸil TÃ¼rkiye'de de kayyum atanan firmalarÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bugÃ¼n batmÄ±ÅŸtÄ±, Ã§ok aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu an itibariyle 850'den fazla ÅŸirkete bu kapsamdaÂ kayyumÂ atanmÄ±ÅŸ durumda. Yani eÄŸer kendi haline, kendi baÅŸÄ±na kayyum kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde bÄ±rakmÄ±ÅŸ olsaydÄ±k bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu ÅŸu anda Ã¼retim yapmÄ±yor hale gelirdi, iÅŸÃ§ilerini Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olurdu, piyasadan Ã§ekilmiÅŸ olurdu. HiÃ§bir tanesi batmadÄ±, bakÄ±n hiÃ§bir tanesi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerle. Onlardan bir tanesi de AkÄ±n Ã‡orap."

Yedi dÃ¼vele karÅŸÄ± mÃ¼cadele edildiÄŸini vurgulayan Canikli, "Ã–zellikle son aylarda bugÃ¼n Ã§ok daha net bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ± ki TÃ¼rkiye topraklarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ayrÄ±larak o bÃ¶lgede oluÅŸturulacak etnik yapÄ± Ã¼zerine kurulu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yÃ¶netilecek bir devlete katma projesi, Ã§ok aktif bir ÅŸekilde tekrar hayata geÃ§irilmeye baÅŸlanÄ±ldÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Canikli, bu sonucu elde etmek iÃ§in de tarihin bugÃ¼ne kadar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en kanlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerine salÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼, PKK bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, DEAÅž. Hepsiyle mÃ¼cadele ediyoruz, bir de bu var. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine iÅŸin en acÄ± tarafÄ±, en kÃ¶tÃ¼ tarafÄ± dost bildiklerimiz, mÃ¼ttefik olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼lkelerin Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde destek vermeleri. BugÃ¼ne kadar gizli kapaklÄ± veriyorlardÄ±, ÅŸimdi aÃ§Ä±kÃ§a veriyorlar." diye konuÅŸtu.

"YÃœZYIL Ã–NCEKÄ° HADÄ°SELER Ä°NANIN BÄ°REBÄ°R TEKERRÃœR EDÄ°YOR"

"Kararlar verilmiÅŸ, dizaynlar yapÄ±lmÄ±ÅŸ, dÃ¼nyayÄ± yÃ¶neten Ã¼lkeler yÃ¼zyÄ±l Ã¶nce olduÄŸu gibi haritayÄ± yeniden Ã§iziyorlar." diyen Canikli, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verdi:

"TÃ¼rkiye'den de Ã¶nemli Ã¼Ã§te birine yakÄ±n bir bÃ¶lgeyi koparÄ±yorlar, orada kurulacak olan devlete veriyorlar, kendi kafalarÄ±na gÃ¶re yazmÄ±ÅŸlar, Ã§izmiÅŸler. GeÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerde de hep bunlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸler. YÃ¼zyÄ±l Ã¶nceki hadiseyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, OsmanlÄ±'nÄ±n topraklarÄ±nda cetvelle sayÄ±sÄ±z onlarca Ã¼lke oluÅŸturmuÅŸlar. Åžimdi yine daha kolay yÃ¶netebilecekleri bir harita Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±yorlar, yeni bir coÄŸrafya oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. HesaplarÄ±nda yine yÃ¼zyÄ±l Ã¶ncesindeki gibi hasta adam TÃ¼rkiye, o zaman OsmanlÄ±, istediÄŸimizi yaparÄ±z diye onun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapÄ±yorlar. AslÄ±nda bu yÃ¶nÃ¼yle tarih tekerrÃ¼r ediyor, yÃ¼zyÄ±l Ã¶nceki hadiseler bire bir inanÄ±n tekerrÃ¼r ediyor."

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hain kanlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunun 15 Temmuz'dan sonra aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Canikli, "Ã–zellikle belli yerlerde odaklandÄ±klarÄ±nÄ±, belli yerlerde stratejik kurumlarda hakimiyet kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, kurduklarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri var, emniyet var, yargÄ± var, eÄŸitim var." ifadesini kullandÄ±.

Canikli, bu kurumlardan bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n uzantÄ±larÄ±nÄ±n hepsinin temizlenmesi gerektiÄŸini belirtti.

"Ã‡OK CÄ°DDÄ° BÄ°R TEMÄ°ZLÄ°K YAPILDI"

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, emniyet ve yargÄ±dan Ã§ok ciddi temizliÄŸini yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Canikli, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"DiÄŸer taraftan da TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin aktif olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hadiselerle alakalÄ± oyunun iÃ§erisine sokulmasÄ± gerekiyordu, yani somutlaÅŸtÄ±rmak gerekirse Suriye'de FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± gerekiyordu. 15 Temmuz'dan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra, hem bu operasyonu yapÄ±yorsunuz, bu Ã§erÃ§evede onlarca, yÃ¼zlerce TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden bu hainler temizlenmiÅŸ, generallerin neredeyse yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±, hem de bu operasyonu yapmamÄ±z gerekiyor, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriyle yapmamÄ±z gerekiyor."

FETÃ–'den temizlendikÃ§e TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin de emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n da gÃ¼Ã§lendiÄŸini anlatan Canikli, yarÄ±sÄ± gittikten sonra komuta kademesinin nasÄ±l ordu bÃ¶yle bir operasyona girebilir? NasÄ±l artÄ±k ayaÄŸa kalkabilir? NasÄ±l bu topraklarÄ± savunabilir? diye dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerin olabileceÄŸini bildirdi. Canikli, "Tam tersine aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±ndan kurtuldukÃ§a, bu haniler TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden, kurumlardan temizlendikÃ§e o kurumlar gÃ¼Ã§lenmeye baÅŸladÄ±. Daha Ã¶nce iÃ§erideyken de bazÄ±larÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± bugÃ¼n Ã§ok net bir ÅŸekilde biliyoruz, gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.