Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±nda 6. cilt tamamlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TBMM, Åžark Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±nÄ±n basÄ±mÄ±nÄ± gelecek ay tamamlayacak.
Åžark Ä°stiklal Mahkemeleri, TBMM bÃ¼nyesinde Ä°stiklal Mahkemelerinin tutanaklarÄ±nÄ±n basÄ±lmasÄ± projesinde, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanÄ±p basÄ±lan 6. cilt olacak. Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±, Meclisin prestij kitabÄ± ve tarihi gerÃ§ekleri aydÄ±nlatmak adÄ±na Ã¶nemli bir iÃ§eriÄŸe sahip.
Proje kapsamÄ±nda mahkemelere ait evrakÄ±n tasnif, elektronik ortama aktarma ve indeks iÅŸlemleri yapÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸlemleri tamamlanan mahkeme evrakÄ±yla ilgili olarak, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan olur gereÄŸi, sÃ¶z konusu evrakÄ±n elektronik ortamda hizmete aÃ§Ä±lmasÄ± ve yayÄ±na uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumundan uzman gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nÄ±yor.
AyrÄ±ca dijital ortam iÃ§erisinde, mahkeme adÄ±, karar, esas, konu, maznun adÄ±, baba adÄ±, lakabÄ±, memleketi, mesleÄŸi, nev-i cÃ¼rm karar, karar tarihi gibi alanlarda arama yapÄ±labiliyor ve belgelere ulaÅŸÄ±labiliyor.
18 EylÃ¼l 1920 ile 7 Mart 1927 arasÄ±nda faaliyet gÃ¶steren Ankara 1, EskiÅŸehir, Kastamonu, Konya, Isparta, PozantÄ±, Yozgat, Amasya, Elcezire, Ä°stanbul, Åžark ve Ankara 2 Ä°stiklal Mahkemelerinin tutanaklarÄ±nÄ±n basÄ±lmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda ÅŸimdiye kadar 5 cilt yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, birinci ciltte Ä°stiklal Mahkemeleri'nin Kanun, GerekÃ§e ve Genel Kurul TutanaklarÄ±, ikinci ciltte beÅŸ ayrÄ± cilt olmak Ã¼zere, Kararlar ve Mahkeme ZabÄ±tlarÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ciltte Elcezire Ä°stiklal Mahkemesi, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ciltte EskiÅŸehir Ä°stiklal Mahkemesi Kararlar ve Mahkeme ZabÄ±tlarÄ±, beÅŸinci ciltte ise Isparta Ä°stiklal Mahkemelerinin evraklarÄ± bulunuyor.
Bu arada TBMM Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Vekili Erbay KÃ¼cet, TBMM BasÄ±mevini ziyaret ederek Åžark Ä°stiklal Mahkemeleri'nin basÄ±m iÅŸlerini kontrol etti.
KÃ¼cet, yaklaÅŸÄ±k on gÃ¼ndÃ¼r devam eden ve gelecek ay tamamlanacak Åžark Ä°stiklal Mahkemeleri basÄ±mÄ± ile ilgili, TBMM BasÄ±n, YayÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°lhami Giray Åžahin'den bilgi aldÄ±.
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