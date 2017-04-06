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16:54, 11 Nisan 2017 SalÄ±
Avrupa
14:33, 11 Nisan 2017 SalÄ±

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Suriye'de iki Rus askeri Ã¶ldÃ¼
Suriye'de iki Rus askeri Ã¶ldÃ¼
arÅŸiv

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2 Rus askerinin saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir Rus askeri doktorun da yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Suriye'de muhaliflerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 2 Rus askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, birinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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Ä°lgili Konular Rusya Suriye
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