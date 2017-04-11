GÃ¼ncelleme: 14:36, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Ä°ran'da devrim muhafÄ±zÄ± komutanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Ä°ran'da Sistan-Belucistan eyaletinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda bir devrim muhafÄ±zÄ± komutanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'daÂ Sistan-BelucistanÂ eyaletindeÂ silahlÄ± saldÄ±rÄ±Â sonucunda birÂ devrim muhafÄ±zÄ± komutanÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ä°ranlÄ± Ã¶ÄŸrenciler Haber AjansÄ±'na (Ä°SNA) gÃ¶re, Sistan-Belucistan eyaletindeki Kuriyn bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da "Selman 110 TugayÄ±" komutanÄ± Ruhullah Ali hayatÄ±nÄ± kaybetti. Haberde saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenlediÄŸi iddia edilen 2 "tekfirci terÃ¶ristin" olay yerinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ãœlkenin gÃ¼neydoÄŸusundaki Sistan-Belucistan eyaleti, Pakistan ve Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.Â Â

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