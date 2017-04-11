14:40, 11 Nisan 2017 SalÄ±

G7'de Rusya'ya yeni yaptÄ±rÄ±m Ã¶nerisine red





G7 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda Ä°ngiltereâ€™nin Rusya iÃ§in yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirilmesi Ã¶nerisi kabul gÃ¶rmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi G7Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda Ä°ngiltereâ€™ninÂ RusyaÂ iÃ§in yeniÂ yaptÄ±rÄ±mlar getirilmesi Ã¶nerisi kabul gÃ¶rmedi. ToplantÄ±ya ev sahipliÄŸi yapan Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano, "Suriye konusunda Rusya kÃ¶ÅŸeye itilmemeli" dedi.Â

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