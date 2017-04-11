14:40, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Hartum'da OsmanlÄ±-Sudan iliÅŸkileri konuÅŸuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan'da, Hartum Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nce (YEE) "OsmanlÄ±-Sudan Ä°liÅŸkilerinde YazÄ±lÄ± KÃ¼ltÃ¼r" konulu sÃ¶yleÅŸi dÃ¼zenlendi.

YEE KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ndeki etkinlikte konuÅŸan tarih araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Ã–mer KoÃ§yiÄŸit, TÃ¼rklerin SudanlÄ±larla iliÅŸkisinin 16'ncÄ± yÃ¼zyÄ±l Ã¶ncesine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

KoÃ§yiÄŸit, "SudanlÄ±lar, gerek dini gerek kÃ¼ltÃ¼rel ve siyasi yÃ¶nden OsmanlÄ± Devleti ile hiÃ§bir zaman irtibatÄ±nÄ± koparmamÄ±ÅŸtÄ±r. OsmanlÄ± aydÄ±nlarÄ± da bu ilgiyi karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmayarak, eserlerinde Afrika'yÄ± sÄ±klÄ±kla konu almÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

SÃ¶yleÅŸinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan KoÃ§yiÄŸit, "SudanlÄ±larÄ±n ilgisi beni hem ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± hem de sevindirdi. Aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen OsmanlÄ±yÄ± unutmadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiler." ifadelerini kullandÄ±.

Hartum YEE MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Feyzullah BahÃ§i da Sudan'da, OsmanlÄ±nÄ±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da ize rastlanabildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, iki Ã¼lkenin geÃ§miÅŸten aldÄ±ÄŸÄ± ilhamla bugÃ¼n de iliÅŸkilerini kuvvetlendirdiÄŸini vurguladÄ±.