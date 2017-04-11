Hartum'da OsmanlÄ±-Sudan iliÅŸkileri konuÅŸuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sudan'da, Hartum Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nce (YEE) "OsmanlÄ±-Sudan Ä°liÅŸkilerinde YazÄ±lÄ± KÃ¼ltÃ¼r" konulu sÃ¶yleÅŸi dÃ¼zenlendi.
YEE KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ndeki etkinlikte konuÅŸan tarih araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Ã–mer KoÃ§yiÄŸit, TÃ¼rklerin SudanlÄ±larla iliÅŸkisinin 16'ncÄ± yÃ¼zyÄ±l Ã¶ncesine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
KoÃ§yiÄŸit, "SudanlÄ±lar, gerek dini gerek kÃ¼ltÃ¼rel ve siyasi yÃ¶nden OsmanlÄ± Devleti ile hiÃ§bir zaman irtibatÄ±nÄ± koparmamÄ±ÅŸtÄ±r. OsmanlÄ± aydÄ±nlarÄ± da bu ilgiyi karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmayarak, eserlerinde Afrika'yÄ± sÄ±klÄ±kla konu almÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
SÃ¶yleÅŸinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan KoÃ§yiÄŸit, "SudanlÄ±larÄ±n ilgisi beni hem ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± hem de sevindirdi. Aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen OsmanlÄ±yÄ± unutmadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiler." ifadelerini kullandÄ±.
Hartum YEE MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Feyzullah BahÃ§i da Sudan'da, OsmanlÄ±nÄ±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da ize rastlanabildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, iki Ã¼lkenin geÃ§miÅŸten aldÄ±ÄŸÄ± ilhamla bugÃ¼n de iliÅŸkilerini kuvvetlendirdiÄŸini vurguladÄ±.
Moskova'nÄ±n Vnukovo HavalimanÄ±'ndan siyah dumanlar yÃ¼kseldiÄŸi iddia edildi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda aynÄ± aileden 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ±nÄ±n, kendisine 2003'teki Irak iÅŸgalini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, ABD'nin yeni bir saldÄ±rÄ± yapacaÄŸÄ±na dair istihbarat aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortak menfaatlere hizmet eden iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusu ele alÄ±ndÄ±
Irak'ta merkezi hÃ¼kÃ¼met ile IKBY arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde 2007 sonuna kadar nÃ¼fus sayÄ±mÄ± ve referandum yapÄ±lmasÄ± yeniden gÃ¼ndeme geldi
HayatÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye adayan PakistanlÄ± Ã¶grencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ABD'nin Chicago kentine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 4 aydÄ±r engelleniyor
Gazze'deki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan kesinti yapÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Filistinli sol gruplar, kesintiyi protesto etti
Fetih Hareketi Merkezi Komitesi'nden bir heyetin, Hamas ile uzlaÅŸÄ±yÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Gazze'yi ziyaret edeceÄŸi bildirildi
Sudan'da, Hartum Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nce "OsmanlÄ±-Sudan Ä°liÅŸkilerinde YazÄ±lÄ± KÃ¼ltÃ¼r" konulu sÃ¶yleÅŸi dÃ¼zenlendi
G7 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda Ä°ngiltereâ€™nin Rusya iÃ§in yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirilmesi Ã¶nerisi kabul gÃ¶rmedi
Ä°ran'da Sistan-Belucistan eyaletinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda bir devrim muhafÄ±zÄ± komutanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2 Rus askerinin saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir Rus askeri doktorun da yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Myanmar Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± U Thaung Tun, yabancÄ± misyonlarÄ±n ve BM organlarÄ±nÄ±n temsilcilerine, Konseyin 24 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu konudaki hassasiyetini ve soruna kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m bulma yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalarÄ±nÄ± yeterince takdir etmediÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, "Suriye'de yeni kimyasal saldÄ±rÄ±ya izin vermeyeceÄŸiz. Esed ailesinin iktidarÄ± sona yaklaÅŸÄ±yor." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ã‡in'in yurt dÄ±ÅŸÄ±na veri Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin kontrolleri artÄ±racaÄŸÄ± bildirildi.
TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 ay sÃ¼reyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilen MÄ±sÄ±r'da Parlamento, terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n yargÄ±lama sÃ¼reÃ§lerinin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bazÄ± yasal deÄŸiÅŸiklikleri onadÄ±