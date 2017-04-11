14:48, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Fetih'ten Gazze'ye 'uzlaÅŸÄ±' ziyareti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fetih Hareketi Merkezi Komitesi'nden bir heyetin,Â HamasÂ ile uzlaÅŸÄ±yÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zereÂ Gazze'yi ziyaret edeceÄŸi bildirildi.

Gazze'deki Fetih SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fayiz Ebu Iyta, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n gÃ¶revlendirdiÄŸi 6 kiÅŸilik heyetin, uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmalarÄ±nÄ± uygulamaya koyma meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Gazze'ye geleceÄŸini sÃ¶yledi.

Ziyaretin tarihiyle ilgili net bilgi vermeyen Ebu Iyta, "AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bitmesini, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitirecek bir formÃ¼le ulaÅŸmayÄ± umuyoruz. VatanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde gÃ¶rev yapacak ve tÃ¼m krizlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nden sorumlu olacak bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz." dedi.

Heyetin, milletvekili ve baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri meselesini de gÃ¼ndeme getireceÄŸini ifade eden Ebu Iyta, Fetih'in bu aÃ§Ä±lÄ±mÄ±na Hamas'Ä±n olumlu karÅŸÄ±lÄ±k vermesini umduÄŸunu dile getirdi.

Hamas yÃ¶neticilerinden ziyaretle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti kurulmuÅŸ, ancak Hamas ile Fetih arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle hÃ¼kÃ¼met Gazze Åžeridi'nde gÃ¶reve baÅŸlayamamÄ±ÅŸtÄ±.