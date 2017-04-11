Halk oylamasÄ± iÃ§in son 5 gÃ¼n

Halk oylamasÄ±nda yurt iÃ§inde 55 milyon 319 bin 222 seÃ§men, 167 bin 140 sandÄ±kta oy kullanacak. Bu rakamÄ±n 1 milyon 269 bin 282'sini, oy verme gÃ¼nÃ¼ne kadar 18 yaÅŸÄ±nÄ± dolduran yeni seÃ§menler oluÅŸturacak. Halk oylamasÄ± iÃ§in cezaevlerine de 461 sandÄ±k kurulacak.
SeÃ§men bilgi kaÄŸÄ±dÄ± gelmeyen vatandaÅŸlar da oy kullanabilecek. KaÄŸÄ±dÄ± bulunmayÄ±p kÃ¼tÃ¼ÄŸe kayÄ±tlÄ± olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nÃ¼fus kaÄŸÄ±dÄ±, resmi daireler veya iktisadi devlet teÅŸekkÃ¼llerince verilen soÄŸuk damgalÄ± kimlik kartÄ±, pasaport, ehliyet, evlenme cÃ¼zdanÄ±) oy verebilecek.
Ãœzerinde T.C. kimlik numarasÄ± olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seÃ§menin oy kullanabilmesi iÃ§in bu belgelerin yanÄ±nda seÃ§men bilgi kaÄŸÄ±dÄ± veya T.C. kimliÄŸini ispata elveriÅŸli bir belgeyi de ibrazÄ± ÅŸart olacak.
SeÃ§menler, YSK'nÄ±n ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden de hangi sandÄ±kta oy kullanacaklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilecek.
Halk oylamasÄ±nda, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu" filigranlÄ± sarÄ± renkteki zarflar ve beyaz renk Ã¼stÃ¼nde "Evet", kahverengi renk Ã¼stÃ¼nde "HayÄ±r" ibareleri bulunan 2 ayrÄ± renkten oluÅŸan birleÅŸik oy pusulalarÄ± ile "Tercih" mÃ¼hrÃ¼ kullanÄ±lacak.
SeÃ§menler, AdÄ±yaman, AÄŸrÄ±, Artvin, BingÃ¶l, Bitlis, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Hakkari, Kars, Malatya, KahramanmaraÅŸ, Mardin, MuÅŸ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ÅžanlÄ±urfa, Van, Bayburt, Batman, ÅžÄ±rnak, Ardahan, IÄŸdÄ±r ve Kilis'te 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanacak. DiÄŸer illerde oy kullanma saatleri 08.00-17.00 olacak.
AnayasaÂ deÄŸiÅŸikliÄŸinin halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin iÅŸlemlerde bulunabilecek ve ayrÄ±ca SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun'un 23. maddesi gereÄŸince sandÄ±k kurullarÄ±na Ã¼ye verebilecek siyasi partiler de belirlendi.
Buna gÃ¶re, AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin yanÄ± sÄ±ra ANAVATAN, BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye Partisi, BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi, HÃ¼r Dava Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi halk oylamasÄ±na iliÅŸkin iÅŸlemlerde bulunabilecek ve sandÄ±k kurullarÄ±na Ã¼ye verebilecek.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini iÃ§eren, 18 maddelik TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun'a gÃ¶re, milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±lacak, milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirilecek.
TBMM ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri 5 yÄ±lda bir aynÄ± gÃ¼n yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen kiÅŸinin partisiyle iliÅŸiÄŸi kesilmeyecek.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, siyasi parti gruplarÄ±, en son yapÄ±lan genel seÃ§imlerde toplam geÃ§erli oylarÄ±n tek baÅŸÄ±na veya birlikte en az yÃ¼zde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seÃ§men aday gÃ¶sterebilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi Ã¶nergeyle soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± istenebilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak ve gÃ¶revden alÄ±nacak. BakanlÄ±klarÄ±n kurulmasÄ±, kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¶revleri ve yetkileri ile teÅŸkilat yapÄ±sÄ± ile merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile dÃ¼zenlenecek.
TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seÃ§imi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi birlikte gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, seÃ§imlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seÃ§imi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi birlikte yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde Meclis, seÃ§imlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaÅŸkanÄ± bir kez daha aday olabilecek. Anayasa Mahkemesinin Ã¼ye sayÄ±sÄ± 17'den 15'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek.
TBMM'nin bir sonraki seÃ§imi ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi, 3 KasÄ±m 2019'da birlikte yapÄ±lacak.
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