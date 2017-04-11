Güncelleme: 04:30, 12 Nisan 2017 Çarşamba

'50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin diyaliz konusunda iyi durumda olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa ve gelişmiş Batı ülkeleriyle boy ölçüşebileceğini belirten Erk, "Özellikle böbrek sağlığı ile ilgili hizmet kalitesi gayet iyi durumda. 2011 ve 2014 yılları arasında Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu başkanlığı yaptım. 80 ülkedeki rakamlara ve standartlara baktığımızda bugün de sağlık alanındaki çalışmalarda gayet iyiyiz." diye konuştu.

"TUZUN DA ŞEKERİN DE ORANTISIZ TÜKETİMİ SAĞLIĞA CİDDİ ZARARLAR VERİYOR"

Yapılması gereken çok iş olduğunu dile getiren Erk, şunları kaydetti:

"Özellikle tuz ve şeker tüketiminin azaltılması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şeker kullanımıyla ilgili enteresan bir durum var. 50 gram yeterliyken, Türk insanı olarak 150 gram şeker tüketiyoruz. 150 gramı 120 grama düşürebilirsek çok iyi olacaktır. Yani tuzun da şekerin de orantısız tüketimi sağlığa ciddi zararlar veriyor. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili kampanya başlattı. Biz de büyük destek veriyoruz. Bu bağlamda kampanyanın içerisinden çocukluk çağındaki obezite konusunu anlatıyoruz. Her sene yüzde 10 civarında çocuk obezite sayısı artıyor, onu yüzde 5'lere çekmek için uğraş veriyoruz. Yoksa Türkiye'nin geleceği karanlık olur. Sağlıklı nesillere ihtiyacımız var."

Böbrek naklinin yaygınlaşması amacıyla da çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Erk, yılda 3 bin 200 böbrek nakli yapıldığını dile getirdi.

Ameliyatların yüzde 80'inin canlıdan, yüzde 20'sinin ise kadavradan yapıldığını aktaran Erk, "Kadavradan nakil oranını artırmak istiyoruz. Bunun için biraz daha çalışmamız lazım. Türk insanı esasında kadirşinastır, hayırseverdir, vericidir ancak biraz bu konuda cimrilik yapıyor. Zaman içerisinde bunu, beyin ölümü sonrası kadavradan bağışları artırmamız lazım." diye konuştu.