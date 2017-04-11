15:03, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Filistinli sol gruplar, maaÅŸ kesintisini protesto etti





Gazze'deki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan kesinti yapÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Filistinli sol gruplar, kesintiyi protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze'deki sol gruplar, Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin Gazze Åžeridi'nde gÃ¶rev yapan memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan kesinti yapmasÄ±nÄ± protesto etti. Gazze'nin batÄ±sÄ±ndaki Filistin Bakanlar Kurulu'nun Ã¶nÃ¼nde biraraya gelen eylemciler, "AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ve dÄ±ÅŸlamaya hayÄ±r", "Gazze Filistin'in bir parÃ§asÄ±dÄ±r, adaleti hak ediyor" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. GÃ¶steriye, Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal GiriÅŸimi hareketi, Filistin Halk Partisi, Filistin Demokratik BirliÄŸi hareketlerinin yÃ¶netici ve Ã¼yelerinden Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Eylemde konuÅŸan FHKC Ãœyesi Halid Sevabite, "tehlikeli" olduÄŸunu ifade ettiÄŸi kararÄ±n, "yÄ±kÄ±cÄ± sosyal ve siyasi boyutlarÄ±nÄ±n" bulunduÄŸunu belirtti. Meselenin "siyasi" olduÄŸunu ve Filistin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iliÅŸkisi bulunduÄŸunu savunan Sevabite, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ve Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'ne kararlarÄ±ndan geri adÄ±m atma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Sevabite, memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan yapÄ±lan kesintileri, "halka yÃ¶nelik toplu cezalandÄ±rma" olarak da deÄŸerlendirdi. Gazze Åžeridi'ndeki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, mart ayÄ± maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 30 kesinti olduÄŸunu belirtmiÅŸti. UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ise geÃ§ici olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± kesintinin primlerden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ambargodan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti kurulmuÅŸ ancak Hamas ve Fetih arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle hÃ¼kÃ¼met Gazze Åžeridi'nde gÃ¶reve baÅŸlayamamÄ±ÅŸtÄ±.

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