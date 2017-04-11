Filistinli sol gruplar, maaÅŸ kesintisini protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazze'deki sol gruplar, Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin Gazze Åžeridi'nde gÃ¶rev yapan memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan kesinti yapmasÄ±nÄ± protesto etti.
Gazze'nin batÄ±sÄ±ndaki Filistin Bakanlar Kurulu'nun Ã¶nÃ¼nde biraraya gelen eylemciler, "AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ve dÄ±ÅŸlamaya hayÄ±r", "Gazze Filistin'in bir parÃ§asÄ±dÄ±r, adaleti hak ediyor" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.
GÃ¶steriye, Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal GiriÅŸimi hareketi, Filistin Halk Partisi, Filistin Demokratik BirliÄŸi hareketlerinin yÃ¶netici ve Ã¼yelerinden Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
Eylemde konuÅŸan FHKC Ãœyesi Halid Sevabite, "tehlikeli" olduÄŸunu ifade ettiÄŸi kararÄ±n, "yÄ±kÄ±cÄ± sosyal ve siyasi boyutlarÄ±nÄ±n" bulunduÄŸunu belirtti.
Meselenin "siyasi" olduÄŸunu ve Filistin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iliÅŸkisi bulunduÄŸunu savunan Sevabite, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ve Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'ne kararlarÄ±ndan geri adÄ±m atma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Sevabite, memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan yapÄ±lan kesintileri, "halka yÃ¶nelik toplu cezalandÄ±rma" olarak da deÄŸerlendirdi.
Gazze Åžeridi'ndeki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, mart ayÄ± maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 30 kesinti olduÄŸunu belirtmiÅŸti. UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ise geÃ§ici olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± kesintinin primlerden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ambargodan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti kurulmuÅŸ ancak Hamas ve Fetih arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle hÃ¼kÃ¼met Gazze Åžeridi'nde gÃ¶reve baÅŸlayamamÄ±ÅŸtÄ±.
Moskova'nÄ±n Vnukovo HavalimanÄ±'ndan siyah dumanlar yÃ¼kseldiÄŸi iddia edildi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda aynÄ± aileden 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ±nÄ±n, kendisine 2003'teki Irak iÅŸgalini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, ABD'nin yeni bir saldÄ±rÄ± yapacaÄŸÄ±na dair istihbarat aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortak menfaatlere hizmet eden iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusu ele alÄ±ndÄ±
Irak'ta merkezi hÃ¼kÃ¼met ile IKBY arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde 2007 sonuna kadar nÃ¼fus sayÄ±mÄ± ve referandum yapÄ±lmasÄ± yeniden gÃ¼ndeme geldi
HayatÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye adayan PakistanlÄ± Ã¶grencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ABD'nin Chicago kentine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 4 aydÄ±r engelleniyor
Gazze'deki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan kesinti yapÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Filistinli sol gruplar, kesintiyi protesto etti
Fetih Hareketi Merkezi Komitesi'nden bir heyetin, Hamas ile uzlaÅŸÄ±yÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Gazze'yi ziyaret edeceÄŸi bildirildi
Sudan'da, Hartum Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nce "OsmanlÄ±-Sudan Ä°liÅŸkilerinde YazÄ±lÄ± KÃ¼ltÃ¼r" konulu sÃ¶yleÅŸi dÃ¼zenlendi
G7 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda Ä°ngiltereâ€™nin Rusya iÃ§in yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirilmesi Ã¶nerisi kabul gÃ¶rmedi
Ä°ran'da Sistan-Belucistan eyaletinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda bir devrim muhafÄ±zÄ± komutanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2 Rus askerinin saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir Rus askeri doktorun da yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Myanmar Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± U Thaung Tun, yabancÄ± misyonlarÄ±n ve BM organlarÄ±nÄ±n temsilcilerine, Konseyin 24 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu konudaki hassasiyetini ve soruna kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m bulma yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalarÄ±nÄ± yeterince takdir etmediÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, "Suriye'de yeni kimyasal saldÄ±rÄ±ya izin vermeyeceÄŸiz. Esed ailesinin iktidarÄ± sona yaklaÅŸÄ±yor." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ã‡in'in yurt dÄ±ÅŸÄ±na veri Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin kontrolleri artÄ±racaÄŸÄ± bildirildi.
TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 ay sÃ¼reyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilen MÄ±sÄ±r'da Parlamento, terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n yargÄ±lama sÃ¼reÃ§lerinin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bazÄ± yasal deÄŸiÅŸiklikleri onadÄ±