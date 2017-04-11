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16:54, 11 Nisan 2017 SalÄ±
Amerika
15:04, 11 Nisan 2017 SalÄ±

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AÅŸÄ±rÄ±cÄ±kla mÃ¼cadele eden PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrenciye ABD'den yasak
AÅŸÄ±rÄ±cÄ±kla mÃ¼cadele eden PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrenciye ABD'den yasak

HayatÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye adayan PakistanlÄ± Ã¶grencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ABD'nin Chicago kentine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 4 aydÄ±r engelleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'den burs alarakÂ ChicagoÂ Ãœniversitesinde eÄŸitim gÃ¶ren ve hayatÄ±nÄ±Â aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye adayan PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencinin ABD'ye dÃ¶nme mÃ¼cadelesi 4 aydÄ±r sÃ¼rÃ¼yor.

Zia Åžah, "Fulbright" bursuyla Chicago Ãœniversitesinde "Ä°slam Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" alanÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ailesini ziyaret etmek iÃ§in Pakistan'a geldiÄŸini, 4 Ocak'ta eÄŸitimine devam etmek Ã¼zere ABD'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmak iÃ§in KaraÃ§i HavaalanÄ±'na gittiÄŸini sÃ¶yledi. Åžah, havaalanÄ± yetkililerinin "gizli bir e-posta" nedeniyle kendisinin ABD'ye giriÅŸinin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ocak sonunda Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±, 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeyi kapsayan seyahat yasaÄŸÄ± kararnamesi tepki Ã§ekerken, Åžah'Ä±n ABD'ye giriÅŸinin engellenmesinin Ã¶nceki ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama dÃ¶nemine denk gelmesi de dikkati Ã§ekti.

BirÃ§ok kez ABD'nin KaraÃ§i BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine gittiÄŸini sÃ¶yleyen Åžah'a bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik yetkilileri yeni vize baÅŸvurusu yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek hiÃ§bir aÃ§Ä±klamada bulunmadÄ±.

"FARKLI Ä°NSANLARLA KONUÅžURKEN DAHA HOÅžGÃ–RÃœLÃœ OLMAYA BAÅžLADIM"

ABD'ye gitmeden Ã¶nce ABD UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ±ndan (USAID) 2014 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± fonla "Ravvish" adlÄ± sosyal giriÅŸim kuruluÅŸunu kuran Åžah, burada genÃ§ Ã¶ÄŸrencilere dini hoÅŸgÃ¶rÃ¼, barÄ±ÅŸ ve ilahiyat konularÄ±nda ders veriyordu.

Åžah, "Ravvish"deki gÃ¶revine iliÅŸkin, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸle olumsuz Ã¶n yargÄ±larÄ±n Ã¼stesinden gelmek iÃ§in insanlar arasÄ±nda baÄŸlantÄ± kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. Bu vasÄ±tayla da Pakistan ve diÄŸer Ã¼lkeler arasÄ±nda, Ã¶rneÄŸin Hindistan ile barÄ±ÅŸ inÅŸa etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk." deÄŸerlendirmesinde bulundu. YaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ sayesinde diÄŸer din ve kÃ¼ltÃ¼rleri daha iyi anlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Åžah, "FarklÄ± insanlarla konuÅŸurken daha hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olmaya baÅŸladÄ±m." dedi.

Ä°ngiliz "The Independent" gazetesine rÃ¶portaj veren Zia Åžah, Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki gerilimi ve Taliban tehdidi konusunda halk temelinde ne yapÄ±labileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle "Ravvish"i kurduÄŸunu belirterek "Okullara gitmeye baÅŸladÄ±k. Hindistan, Japonya, ABD ve Almanya'dan farklÄ± Ã¶ÄŸrencilerle baÄŸlantÄ± kurduk. Ä°nsanlarÄ±n farklÄ± inanÃ§lara sahip olmasÄ±nÄ±n normal bir durum olduÄŸunu anlatmak iÃ§in kiÅŸisel baÄŸlantÄ±lar Ã§ok Ã¶nemli." diye konuÅŸtu.Â 

Åžah, sosyal giriÅŸim kuruluÅŸunu daha da geliÅŸtirmek iÃ§in 2015'te "Fullbright" bursuna baÅŸvurduÄŸunu ve kabul edildiÄŸini Ã¶ÄŸrendiÄŸini ifade etti.

"ZÄ°A'YA ADALET"

"RÃ¼yam gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. HayranlÄ±kla takip ettiÄŸim insanlar artÄ±k hocalarÄ±m olacaktÄ±." diyen Åžah, seyahat yasaÄŸÄ±nÄ±n sadece kendisi ve ailesini deÄŸil aynÄ± zamanda Chicago'daki hocalarÄ± ve sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sosyal medyada "Zia'yaAdalet" isimli bir kampanya baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Åžah'nÄ±n Ã¼niversitedeki hocasÄ± Yusuf Casewit, "Zia Åžah adeta bir mÃ¼cevher. Onun sÄ±nÄ±fÄ±ma katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Dini barÄ±ÅŸÄ± teÅŸvik eden bir eÄŸitim mÃ¼fredatÄ± dÃ¼zenleyen birinin ABD'ye giriÅŸinin yasaklanmasÄ± Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Pakistan'a yolculuk yaparken ABD gÃ¼mrÃ¼ÄŸÃ¼nde de durdurulduÄŸunu kaydeden Åžah, "HiÃ§bir neden olmadan insanlarÄ±n alÄ±koyulduÄŸunu birÃ§ok kez duymuÅŸtuk. BÃ¶yle ÅŸeylerin sadece filmlerde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rdÃ¼m." dedi.

"Herkes Ã¼lkesinin gÃ¼venli olmasÄ±nÄ± ister ve her Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¼venini saÄŸlama hakkÄ± bulunmaktadÄ±r." diyen Åžah, ABD sÄ±nÄ±r ve gÃ¼mrÃ¼k yetkililerinin yasak koymadan Ã¶nce araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± iyi yapmalarÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Åžah, "YasakladÄ±klarÄ± insanlarÄ± biraz daha iyi tanÄ±malarÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Beni hiÃ§ tanÄ±mÄ±yorlar. EÄŸer biraz tanÄ±salardÄ± muhtemelen durdurmazlardÄ±." ifadesini kullandÄ±.Â 



Ä°lgili Konular ABD pakistan
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