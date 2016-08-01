15:17, 11 Nisan 2017 SalÄ±

KPSS ÅŸÃ¼phelisi asker eÅŸleri hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkmanâ€™Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, kimlik tespiti ve iddianamenin Ã¶zetinin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sanÄ±k savunmalarÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor.

SanÄ±klarÄ±n, daha Ã¶nceki KPSS davalarÄ±nda olduÄŸu gibi "FETÃ– Ã¼yesi olmak", "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± zararÄ±na zincirleme dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suÃ§larÄ±ndan 14 yÄ±l 9'ar aydan 36'ÅŸar yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.

Ä°ddianamede,Â KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin daha Ã¶nce hazÄ±rlanan iddianameler anÄ±msatÄ±larak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 Ä°DS sorularÄ±nÄ±n, FETÃ– mensuplarÄ±nca ele geÃ§irildiÄŸine yer verildi.

SANIKLARDAN 9'U BYLOCK KULLANICISI

Tekrarlanan ve daha kolay olduÄŸu belirtilen ikinci sÄ±navda adaylarÄ±n yÃ¼zde 97,4'Ã¼nÃ¼n puanlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmesinin normal olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan iddianamede, bu doÄŸrultuda ÅŸÃ¼phelilerin ilk sÄ±navda aldÄ±klarÄ± yÃ¼ksek puanlarÄ±n baÅŸka etkenlerden kaynaklanabileceÄŸine yÃ¶nelik "gÃ¼Ã§lÃ¼ kanaat oluÅŸtuÄŸu" ve adaylarÄ±n sÄ±nav sorularÄ±nÄ± cevaplamalarÄ±nda kendi yeteneklerinden baÅŸka faktÃ¶rlerin etkili olduÄŸu belirtildi.

Ä°ddianamede, sanÄ±klardan Elif YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fadime Ebru Acar, Fatma CivelekoÄŸlu, Figen KÄ±lÄ±Ã§, Filiz DiÅŸli, Hatice UÃ§ar, Havva TanrÄ±seven Ã‡ayÄ±r, Hilal Uzunay ve SeÃ§il KÄ±nÄ±k'Ä±n cep telefonlarÄ±nda FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock bulunduÄŸu, zanlÄ±lardan 20'sinin eÅŸinin de ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Kamuoyunda "Bank AsyayÄ± kurtarma operasyonu" olarak da bilinen dÃ¶nemde, buradaki para hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 105 sanÄ±ktan Havva TanrÄ±seven Ã‡ayÄ±r ve Elif YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n hesaplarÄ±nda artÄ±ÅŸ olduÄŸunun belirlendiÄŸine dikkati Ã§ekilen iddianamede, KÃ¼bra Sagun ve Fatma CivelekoÄŸlu'nun da FETÃ– tepe yÃ¶neticileriyle doÄŸrudan irtibatÄ±nÄ±n bulunduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SUÄ°KAST EKÄ°BÄ°NDEN 2 DARBECÄ°NÄ°N EÅžÄ°

Ä°ddianameye gÃ¶re, 105 sanÄ±ktan 102'siÂ asker eÅŸi. SanÄ±klardan 64'Ã¼nÃ¼n eÅŸi FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda tutuklanÄ±rken, 10'unun eÅŸi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden ihraÃ§ edildi, 9'unun eÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, 5'inin eÅŸi ise geÃ§ici gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

SanÄ±klardan Reyhan Abra'nÄ±n eÅŸi BinbaÅŸÄ± Sadullah Abra'nÄ±n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bombalayan pilot olduÄŸu, KÃ¼bra GÃ¼lmez'in kocasÄ± yÃ¼zbaÅŸÄ± Haldun GÃ¼lmez ile KÃ¼bra Sagun'un kocasÄ± yÃ¼zbaÅŸÄ± BahadÄ±r Sagun'un ise Marmaris'e CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a suikasta giden ekipte yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.