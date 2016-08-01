KPSS ÅŸÃ¼phelisi asker eÅŸleri hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkmanâ€™Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, kimlik tespiti ve iddianamenin Ã¶zetinin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sanÄ±k savunmalarÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor.
SanÄ±klarÄ±n, daha Ã¶nceki KPSS davalarÄ±nda olduÄŸu gibi "FETÃ– Ã¼yesi olmak", "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± zararÄ±na zincirleme dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suÃ§larÄ±ndan 14 yÄ±l 9'ar aydan 36'ÅŸar yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.
Ä°ddianamede,Â KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin daha Ã¶nce hazÄ±rlanan iddianameler anÄ±msatÄ±larak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 Ä°DS sorularÄ±nÄ±n, FETÃ– mensuplarÄ±nca ele geÃ§irildiÄŸine yer verildi.
Tekrarlanan ve daha kolay olduÄŸu belirtilen ikinci sÄ±navda adaylarÄ±n yÃ¼zde 97,4'Ã¼nÃ¼n puanlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmesinin normal olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan iddianamede, bu doÄŸrultuda ÅŸÃ¼phelilerin ilk sÄ±navda aldÄ±klarÄ± yÃ¼ksek puanlarÄ±n baÅŸka etkenlerden kaynaklanabileceÄŸine yÃ¶nelik "gÃ¼Ã§lÃ¼ kanaat oluÅŸtuÄŸu" ve adaylarÄ±n sÄ±nav sorularÄ±nÄ± cevaplamalarÄ±nda kendi yeteneklerinden baÅŸka faktÃ¶rlerin etkili olduÄŸu belirtildi.
Ä°ddianamede, sanÄ±klardan Elif YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fadime Ebru Acar, Fatma CivelekoÄŸlu, Figen KÄ±lÄ±Ã§, Filiz DiÅŸli, Hatice UÃ§ar, Havva TanrÄ±seven Ã‡ayÄ±r, Hilal Uzunay ve SeÃ§il KÄ±nÄ±k'Ä±n cep telefonlarÄ±nda FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock bulunduÄŸu, zanlÄ±lardan 20'sinin eÅŸinin de ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Kamuoyunda "Bank AsyayÄ± kurtarma operasyonu" olarak da bilinen dÃ¶nemde, buradaki para hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 105 sanÄ±ktan Havva TanrÄ±seven Ã‡ayÄ±r ve Elif YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n hesaplarÄ±nda artÄ±ÅŸ olduÄŸunun belirlendiÄŸine dikkati Ã§ekilen iddianamede, KÃ¼bra Sagun ve Fatma CivelekoÄŸlu'nun da FETÃ– tepe yÃ¶neticileriyle doÄŸrudan irtibatÄ±nÄ±n bulunduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ddianameye gÃ¶re, 105 sanÄ±ktan 102'siÂ asker eÅŸi. SanÄ±klardan 64'Ã¼nÃ¼n eÅŸi FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda tutuklanÄ±rken, 10'unun eÅŸi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden ihraÃ§ edildi, 9'unun eÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, 5'inin eÅŸi ise geÃ§ici gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
SanÄ±klardan Reyhan Abra'nÄ±n eÅŸi BinbaÅŸÄ± Sadullah Abra'nÄ±n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bombalayan pilot olduÄŸu, KÃ¼bra GÃ¼lmez'in kocasÄ± yÃ¼zbaÅŸÄ± Haldun GÃ¼lmez ile KÃ¼bra Sagun'un kocasÄ± yÃ¼zbaÅŸÄ± BahadÄ±r Sagun'un ise Marmaris'e CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a suikasta giden ekipte yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler Listesi"nde turuncu kategoride yer alan Bahoz kod adlÄ± Ahmet Tekin isimli PKK Ã¼yesini etkisiz hale getirdi
Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir dalgalÄ± devam eden hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hafta sonunda mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±karak 20 dereceyi aÅŸmasÄ± bekleniyor
Gaziantep'te DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Diyeceksin ki '15 Temmuz kontrollÃ¼ darbe'. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ne sÃ¶ylediÄŸinin farkÄ±nda mÄ±sÄ±n? 15 Temmuz'a eÄŸer 'darbe deÄŸil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nÄ±n aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyorsun, onlar da Ã¶yle diyor" dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, safra kesesi iltihabÄ± teÅŸhisiyle ameliyat oldu
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 102'si asker eÅŸi 105 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
TÃ¼rkiye, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
TBMM'nin Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±nÄ±n basÄ±lmasÄ± projesi kapsamÄ±nda Åžark Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±ndan oluÅŸan 6'ncÄ± cildin basÄ±mÄ± gelecek ay tamamlÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, FETÃ– ile mÃ¼cadelede kayyum atanan ÅŸirketlere iliÅŸkin, "Åžu an itibariyle 850'den fazla ÅŸirkete bu kapsamda kayyum atanmÄ±ÅŸ durumda" dedi
BaÅŸkentte PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 2 Ã¶ÄŸretmenin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 16 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetleri Ã¼zerinde yer alan ve gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ifadelerin incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BingÃ¶l'Ã¼n Yayladere ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, silah, mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n kuruluÅŸunun 172. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde sosyal medyada yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar TÃ¼rk polisini, Twitter'Ä±n gÃ¼ncel konular sÄ±ralamasÄ±nda dÃ¼nyada yedinci, TÃ¼rkiye'de birinci sÄ±raya taÅŸÄ±dÄ±
Stratejik Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla enerjiden tarÄ±ma, ormancÄ±lÄ±ktan turizm ve ulaÅŸtÄ±rmaya kadar birÃ§ok alanda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek projeler, ilk aÅŸamadan itibaren "Ã§evreye duyarlÄ±" bir ÅŸekilde hayata geÃ§irilecek