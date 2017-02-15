15:20, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Bakan Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu ameliyat oldu





Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, safra kesesi iltihabÄ± teÅŸhisiyle ameliyat oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ±Â Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, safra kesesi iltihabÄ± teÅŸhisiyleÂ ameliyatÂ oldu. Edinilen bilgiye gÃ¶re,Â safra kesesi iltihabÄ±Â (akut taÅŸlÄ± kolesistit) teÅŸhisi konulan MÃ¼ezzinoÄŸlu, sabah Ä°stanbul'daki Ã¶zel bir hastanede ameliyata alÄ±ndÄ±. Laparoskopik kolesistektomi ameliyatÄ± yapÄ±lan MÃ¼ezzinoÄŸlu'nun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

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