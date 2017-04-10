15:23, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Gaziantep'te DEAÅž operasyonu: 10 gÃ¶zaltÄ±



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Gaziantep'te DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla aralarÄ±nda Suriye uyruklu ÅŸahÄ±slarÄ±n da bulunduÄŸu ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. 10 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyon sÄ±rasÄ±nda bir adreste el yapÄ±mÄ± tÃ¼fek ve Ã§ok sayÄ±da dijital materyal ele geÃ§irildi.

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