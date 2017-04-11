15:22, 11 Nisan 2017 SalÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'PensilvalyalÄ±' cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'in Gaziemir ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen mitingde halka seslendi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun darbe giriÅŸimine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Darbe gecesi beni arayacaksÄ±n diyeceksin ki 'yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, bu bir darbedir, arkanÄ±zdayÄ±z' ÅŸimdi de kalkÄ±p diyeceksin ki 'bu bir tiyatro, 15 Temmuz kontrollÃ¼ darbe'. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ne sÃ¶ylediÄŸinin farkÄ±nda mÄ±sÄ±n? 249 ÅŸehidimizin ruhunu incittiÄŸinin farkÄ±nda mÄ±sÄ±n, 2 bin gazimizi Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n farkÄ±nda mÄ±sÄ±n kardeÅŸim. 15 Temmuz'a eÄŸer 'darbe deÄŸil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nÄ±n aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyorsun, onlar da Ã¶yle diyor."

"DÃœÅžMANIMIZI SEVÄ°NDÄ°RECEK Ä°ÅžLER YAPMAYACAÄžIZ"

BazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde yaÅŸanan olumsuz geliÅŸmelere deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AtlarÄ±yla, itleriyle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine saldÄ±rmadÄ±lar mÄ±? BakanlarÄ±mÄ±za, milletvekillerimize engel olmadÄ±lar mÄ±? BakÄ±n oynanan oyun bÃ¼yÃ¼k. Bize engel oluyorlar, diÄŸer yandan PKK, FETÃ– kol kola mitingler yapÄ±yor, yetmedi Kandil'den terÃ¶ristbaÅŸlarÄ± da video konferansla o mitinglere katÄ±lÄ±yor. Dostluk bu mu? BÃ¶yle dostluk olur mu? Dostumuzu, dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ±zÄ± bileceÄŸiz. Dostumuz iÃ§in canÄ±mÄ±z kurban, baÅŸÄ±mÄ±z feda ama dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ±zÄ± da sevindirecek iÅŸler yapmayacaÄŸÄ±z."