YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'PensilvalyalÄ±' cevap

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'in Gaziemir ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen mitingde halka seslendi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun darbe giriÅŸimine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Darbe gecesi beni arayacaksÄ±n diyeceksin ki 'yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, bu bir darbedir, arkanÄ±zdayÄ±z' ÅŸimdi de kalkÄ±p diyeceksin ki 'bu bir tiyatro, 15 Temmuz kontrollÃ¼ darbe'. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ne sÃ¶ylediÄŸinin farkÄ±nda mÄ±sÄ±n? 249 ÅŸehidimizin ruhunu incittiÄŸinin farkÄ±nda mÄ±sÄ±n, 2 bin gazimizi Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n farkÄ±nda mÄ±sÄ±n kardeÅŸim. 15 Temmuz'a eÄŸer 'darbe deÄŸil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nÄ±n aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyorsun, onlar da Ã¶yle diyor."
BazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde yaÅŸanan olumsuz geliÅŸmelere deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"AtlarÄ±yla, itleriyle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine saldÄ±rmadÄ±lar mÄ±? BakanlarÄ±mÄ±za, milletvekillerimize engel olmadÄ±lar mÄ±? BakÄ±n oynanan oyun bÃ¼yÃ¼k. Bize engel oluyorlar, diÄŸer yandan PKK, FETÃ– kol kola mitingler yapÄ±yor, yetmedi Kandil'den terÃ¶ristbaÅŸlarÄ± da video konferansla o mitinglere katÄ±lÄ±yor. Dostluk bu mu? BÃ¶yle dostluk olur mu? Dostumuzu, dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ±zÄ± bileceÄŸiz. Dostumuz iÃ§in canÄ±mÄ±z kurban, baÅŸÄ±mÄ±z feda ama dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ±zÄ± da sevindirecek iÅŸler yapmayacaÄŸÄ±z."
Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
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Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir dalgalÄ± devam eden hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hafta sonunda mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±karak 20 dereceyi aÅŸmasÄ± bekleniyor
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Diyeceksin ki '15 Temmuz kontrollÃ¼ darbe'. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ne sÃ¶ylediÄŸinin farkÄ±nda mÄ±sÄ±n? 15 Temmuz'a eÄŸer 'darbe deÄŸil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nÄ±n aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyorsun, onlar da Ã¶yle diyor" dedi
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Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 102'si asker eÅŸi 105 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
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TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n kuruluÅŸunun 172. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde sosyal medyada yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar TÃ¼rk polisini, Twitter'Ä±n gÃ¼ncel konular sÄ±ralamasÄ±nda dÃ¼nyada yedinci, TÃ¼rkiye'de birinci sÄ±raya taÅŸÄ±dÄ±
Stratejik Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla enerjiden tarÄ±ma, ormancÄ±lÄ±ktan turizm ve ulaÅŸtÄ±rmaya kadar birÃ§ok alanda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek projeler, ilk aÅŸamadan itibaren "Ã§evreye duyarlÄ±" bir ÅŸekilde hayata geÃ§irilecek