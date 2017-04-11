Ä°stanbul'a hafta sonu yaz geliyor

Ä°stanbul'da, bir sÃ¼redir dalgalÄ± devam eden sÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinin 3-4 derece Ã¼zerine Ã§Ä±kÄ±p, 20 dereceyi aÅŸacaÄŸÄ± bildirildi.
AA muhabirininÂ Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir mevsim normalleri civarÄ±nda seyreden sÄ±caklÄ±klarÄ±n, bugÃ¼nden itibaren artÄ±ÅŸa geÃ§erek mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
BugÃ¼n gÃ¼neÅŸin kendisini gÃ¶sterdiÄŸi Ä°stanbul'da gÃ¼n iÃ§inde 17 dereceye Ã§Ä±kan sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n, akÅŸam saatlerinde 10 derecelerde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
SÄ±caklÄ±kta hafta sonuna kadar fazla deÄŸiÅŸik Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 3 gÃ¼n havanÄ±n aÃ§Ä±k ve parÃ§alÄ± bulutlu seyretmesi bekleniyor.
SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n yarÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k 7, en yÃ¼ksek 17, perÅŸembe en dÃ¼ÅŸÃ¼k 8 en yÃ¼ksek 17, cuma ise en dÃ¼ÅŸÃ¼k 7 en yÃ¼ksek 17 derece olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
SÄ±caklÄ±klarÄ±n hafta sonundan itibaren ise mevsim normallerinin 3-4 derece kadar Ã¼zerine Ã§Ä±kÄ±p, 20 dereceyi aÅŸmasÄ± bekleniyor.
Tahminlere gÃ¶re kentte hava cumartesi ve pazar zaman zaman aÃ§Ä±k ve parÃ§alÄ± bulutlu olacak. SÄ±caklÄ±k ise cumartesi en dÃ¼ÅŸÃ¼k 9, en yÃ¼ksek 20, pazar ise en dÃ¼ÅŸÃ¼k 9 en yÃ¼ksek 21 dereceler civarÄ±nda seyredecek.
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