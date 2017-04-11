Turuncu kategorideki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Bitlis merkezde dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler Listesi"nde turuncu kategoride bulunan Bahoz kod adlÄ± Ahmet Tekin isimli Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi. PKKÂ Ã¼yesinin yanÄ±nda M-16 piyade tÃ¼feÄŸiyle silaha ait 100 fiÅŸek ve telsiz bulundu.
BingÃ¶l'Ã¼n Yayladere ilÃ§esindeki arazi aramasÄ±nda ise 2 sÄ±ÄŸÄ±nakta 2 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, biksi makineli tÃ¼fek, RPG-7 roketatarla 5 mÃ¼himmatÄ±, mayÄ±n, silah dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, 4 bin 500 muhtelif Ã§apta fiÅŸek, 460 gram plastik patlayÄ±cÄ± ile yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.
Mardin'in Derik ilÃ§esindeki arazi taramasÄ±nda da topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ bidon iÃ§inde 2 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi ile 100 fiÅŸek, tabanca, 10 el bombasÄ± ile termal gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ dÃ¼rbÃ¼nÃ¼ ve el dÃ¼rbÃ¼nÃ¼ bulundu.
Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esindeki arazi aramasÄ±nda bulunan gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ dÃ¼rbÃ¼nÃ¼ ile roketatar mÃ¼himmatÄ±na el konuldu.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esindeki yol aramasÄ±nda bulduklarÄ±, 100 kilogram amonyum nitrat kullanÄ±larak hazÄ±rlanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± imha etti.
Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler Listesi"nde turuncu kategoride yer alan Bahoz kod adlÄ± Ahmet Tekin isimli PKK Ã¼yesini etkisiz hale getirdi
Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir dalgalÄ± devam eden hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hafta sonunda mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±karak 20 dereceyi aÅŸmasÄ± bekleniyor
Gaziantep'te DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Diyeceksin ki '15 Temmuz kontrollÃ¼ darbe'. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ne sÃ¶ylediÄŸinin farkÄ±nda mÄ±sÄ±n? 15 Temmuz'a eÄŸer 'darbe deÄŸil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nÄ±n aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyorsun, onlar da Ã¶yle diyor" dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, safra kesesi iltihabÄ± teÅŸhisiyle ameliyat oldu
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 102'si asker eÅŸi 105 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
TÃ¼rkiye, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
TBMM'nin Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±nÄ±n basÄ±lmasÄ± projesi kapsamÄ±nda Åžark Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±ndan oluÅŸan 6'ncÄ± cildin basÄ±mÄ± gelecek ay tamamlÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, FETÃ– ile mÃ¼cadelede kayyum atanan ÅŸirketlere iliÅŸkin, "Åžu an itibariyle 850'den fazla ÅŸirkete bu kapsamda kayyum atanmÄ±ÅŸ durumda" dedi
BaÅŸkentte PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 2 Ã¶ÄŸretmenin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 16 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetleri Ã¼zerinde yer alan ve gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ifadelerin incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BingÃ¶l'Ã¼n Yayladere ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, silah, mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n kuruluÅŸunun 172. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde sosyal medyada yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar TÃ¼rk polisini, Twitter'Ä±n gÃ¼ncel konular sÄ±ralamasÄ±nda dÃ¼nyada yedinci, TÃ¼rkiye'de birinci sÄ±raya taÅŸÄ±dÄ±
Stratejik Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla enerjiden tarÄ±ma, ormancÄ±lÄ±ktan turizm ve ulaÅŸtÄ±rmaya kadar birÃ§ok alanda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek projeler, ilk aÅŸamadan itibaren "Ã§evreye duyarlÄ±" bir ÅŸekilde hayata geÃ§irilecek