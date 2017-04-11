15:50, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Turuncu kategorideki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi





PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler Listesi"nde turuncu kategoride yer alan Bahoz kod adlÄ± Ahmet Tekin isimli PKK Ã¼yesini etkisiz hale getirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Bitlis merkezde dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler Listesi"nde turuncu kategoride bulunan Bahoz kod adlÄ± Ahmet Tekin isimli Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi. PKKÂ Ã¼yesinin yanÄ±nda M-16 piyade tÃ¼feÄŸiyle silaha ait 100 fiÅŸek ve telsiz bulundu. BingÃ¶l'Ã¼n Yayladere ilÃ§esindeki arazi aramasÄ±nda ise 2 sÄ±ÄŸÄ±nakta 2 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, biksi makineli tÃ¼fek, RPG-7 roketatarla 5 mÃ¼himmatÄ±, mayÄ±n, silah dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, 4 bin 500 muhtelif Ã§apta fiÅŸek, 460 gram plastik patlayÄ±cÄ± ile yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. Mardin'in Derik ilÃ§esindeki arazi taramasÄ±nda da topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ bidon iÃ§inde 2 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi ile 100 fiÅŸek, tabanca, 10 el bombasÄ± ile termal gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ dÃ¼rbÃ¼nÃ¼ ve el dÃ¼rbÃ¼nÃ¼ bulundu. Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esindeki arazi aramasÄ±nda bulunan gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ dÃ¼rbÃ¼nÃ¼ ile roketatar mÃ¼himmatÄ±na el konuldu. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esindeki yol aramasÄ±nda bulduklarÄ±, 100 kilogram amonyum nitrat kullanÄ±larak hazÄ±rlanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± imha etti.

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