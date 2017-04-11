15:58, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Irak'ta gÃ¶zler "tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeler"de





Irak'ta merkezi hÃ¼kÃ¼met ile IKBY arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde 2007 sonuna kadar nÃ¼fus sayÄ±mÄ± ve referandum yapÄ±lmasÄ± yeniden gÃ¼ndeme geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'ta merkezi hÃ¼kÃ¼met ile IKBY arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerin durumu yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l sonra tekrar gÃ¼ndeme geldi. Anayasaya gÃ¶re tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde 2007 sonuna kadar nÃ¼fus sayÄ±mÄ± ve referandum yapÄ±lmasÄ± gerekirken yÄ±llardÄ±r bu konuda ciddi bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±. Â DEAÅž'Ä±n 2014'teki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Irak ordusunun Ã§ekilmesiyle tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kontrol fiilen PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine geÃ§ti. TartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerin baÅŸÄ±nda gelen KerkÃ¼k vilayetinde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± nÃ¼fusu TÃ¼rkmenler oluÅŸturuyor. Diyala'nÄ±n Karatepe ve Salahaddin'in Tuzhurmatu ilÃ§esinde de TÃ¼rkmenler yoÄŸun nÃ¼fusa sahip.

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