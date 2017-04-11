16:10, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir Kuveyt'te





GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortak menfaatlere hizmet eden iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusu ele alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir'in resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Kuveyt'te, Emir Åžeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Emirlik Divan Ä°ÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Cerrah es-Sabah ziyarete dair yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortak menfaatlere hizmet eden iÅŸ birliÄŸini gÃ¼Ã§lendirme ve geniÅŸletme konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda SudanlÄ± bakanlardan oluÅŸan Ã¼st dÃ¼zey heyetin de hazÄ±r bulunduÄŸu belirtildi. Kuveyt'in Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bessam el-Kabnedi daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkesinin Sudan'a yatÄ±rÄ±m yapan Ã¶ncÃ¼ Ã¼lkeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yatÄ±rÄ±m hacminin 5 milyar dolarÄ± bulduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir son olarak Åžubat 2000'de Kuveyt'i ziyaret etmiÅŸti.

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