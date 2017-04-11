16:12, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Putin: ABD Åžam'Ä± vuracak





Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ±nÄ±n, kendisine 2003'teki Irak iÅŸgalini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, ABD'nin yeni bir saldÄ±rÄ± yapacaÄŸÄ±na dair istihbarat aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 'ABD'nin Åžam'Ä±n gÃ¼neyini vuracaÄŸÄ±na dair istihbarat aldÄ±k' dedi. Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ±nÄ±n, kendisine 2003'teki Irak iÅŸgalini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan Moskova'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Putin ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Ã‡eÅŸitli kaynaklardan edindiÄŸimiz bilgilere gÃ¶re, benzer provokasyonlar, Bunu baÅŸka ÅŸekilde tanÄ±mlamam mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Åžam kÄ±rsalÄ± da dahil olmak Ã¼zere Suriye'nin baÅŸka bÃ¶lgelerinde de hazÄ±rlanÄ±yor. BazÄ± maddeler atÄ±p suÃ§u Suriye hÃ¼kÃ¼metine yÄ±kmayÄ± planlÄ±yorlar."

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