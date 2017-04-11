16:15, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Irak'ta koalisyon "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" sivilleri vurdu





ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda aynÄ± aileden 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" sivilleri vurmasÄ± sonucu aynÄ± aileden 3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Irak TerÃ¶rle MÃ¼cadele Biriminde gÃ¶revli TeÄŸmen Yahya Hamid yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki Es-Sekek bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" sivilleri vurduÄŸunu sÃ¶yledi. Hamid, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±da aynÄ± aileden 3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. UluslararasÄ± koalisyondan ise henÃ¼z saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. KUYUDAN SU Ã‡EKEN SÄ°VÄ°LLERE SALDIRI Ã–te yandan, Ninova Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan Albay Ahmed el-Ceburi, Musul'un batÄ±sÄ±ndaki Er-Risale semtine havan toplarÄ± dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle 2 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 9 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ceburi, havan toplarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada sivillerin bÃ¶lgedeki bir kuyudan su Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. UluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musul'un Cedide bÃ¶lgesinde "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" sivil hedeflere dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 200'den fazla sivilin enkaz altÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilmiÅŸti.

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