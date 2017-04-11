16:19, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Tillerson'un iniÅŸi Ã¶ncesi Moskova HavalimanÄ±'nda siyah dumanlar





Moskova'nÄ±n Vnukovo HavalimanÄ±'ndan siyah dumanlar yÃ¼kseldiÄŸi iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Reuters, Moskova'nÄ±n Vnukovo HavalimanÄ±'ndan siyah dumanlar yÃ¼kseldiÄŸini duyurdu. DumanlarÄ±n sebebi henÃ¼z bilinmiyor. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'un uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bu havalimanÄ±na inmesi planlanÄ±yordu. Â

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