Tillerson'un iniÅŸi Ã¶ncesi Moskova HavalimanÄ±'nda siyah dumanlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Reuters, Moskova'nÄ±n Vnukovo HavalimanÄ±'ndan siyah dumanlar yÃ¼kseldiÄŸini duyurdu.
DumanlarÄ±n sebebi henÃ¼z bilinmiyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'un uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bu havalimanÄ±na inmesi planlanÄ±yordu.
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Moskova'nÄ±n Vnukovo HavalimanÄ±'ndan siyah dumanlar yÃ¼kseldiÄŸi iddia edildi
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