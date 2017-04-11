16:30, 11 Nisan 2017 SalÄ±

YÃ¼ksekdaÄŸ'a bir yÄ±l hapis





Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ, ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

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