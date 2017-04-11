DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:54, 11 Nisan 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
16:30, 11 Nisan 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
YÃ¼ksekdaÄŸ'a bir yÄ±l hapis
YÃ¼ksekdaÄŸ'a bir yÄ±l hapis

Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ, ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular Figen YÃ¼ksekdaÄŸ dokunulmazlÄ±k
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
YÃ¼ksekdaÄŸ'a bir yÄ±l hapis
YÃ¼ksekdaÄŸ'a bir yÄ±l hapis

Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
Turuncu kategorideki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Turuncu kategorideki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler Listesi"nde turuncu kategoride yer alan Bahoz kod adlÄ± Ahmet Tekin isimli PKK Ã¼yesini etkisiz hale getirdi
Ä°stanbul'a hafta sonu yaz geliyor
Ä°stanbul'a hafta sonu yaz geliyor

Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir dalgalÄ± devam eden hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hafta sonunda mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±karak 20 dereceyi aÅŸmasÄ± bekleniyor
Gaziantep'te DEAÅž operasyonu 10 gÃ¶zaltÄ±
Gaziantep'te DEAÅž operasyonu: 10 gÃ¶zaltÄ±

Gaziantep'te DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'PensilvalyalÄ±' cevap
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'PensilvalyalÄ±' cevap

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Diyeceksin ki '15 Temmuz kontrollÃ¼ darbe'. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ne sÃ¶ylediÄŸinin farkÄ±nda mÄ±sÄ±n? 15 Temmuz'a eÄŸer 'darbe deÄŸil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nÄ±n aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyorsun, onlar da Ã¶yle diyor" dedi
Bakan Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu ameliyat oldu
Bakan Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu ameliyat oldu

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, safra kesesi iltihabÄ± teÅŸhisiyle ameliyat oldu
KPSS ÅŸÃ¼phelisi asker eÅŸleri hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
KPSS ÅŸÃ¼phelisi asker eÅŸleri hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 102'si asker eÅŸi 105 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Halk oylamasÄ± iÃ§in son 5 gÃ¼n
Halk oylamasÄ± iÃ§in son 5 gÃ¼n

TÃ¼rkiye, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±nda 6 cilt tamamlanÄ±yor
Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±nda 6. cilt tamamlanÄ±yor

TBMM'nin Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±nÄ±n basÄ±lmasÄ± projesi kapsamÄ±nda Åžark Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±ndan oluÅŸan 6'ncÄ± cildin basÄ±mÄ± gelecek ay tamamlÄ±yor
850'den fazla ÅŸirkete kayyum atandÄ±
850'den fazla ÅŸirkete kayyum atandÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, FETÃ– ile mÃ¼cadelede kayyum atanan ÅŸirketlere iliÅŸkin, "Åžu an itibariyle 850'den fazla ÅŸirkete bu kapsamda kayyum atanmÄ±ÅŸ durumda" dedi
Ankara'da PKK operasyonu 16 gÃ¶zaltÄ±
Ankara'da PKK operasyonu: 16 gÃ¶zaltÄ±

BaÅŸkentte PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 2 Ã¶ÄŸretmenin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 16 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AlÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerindeki 'Ã§evreci' yazÄ±lara inceleme
AlÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerindeki 'Ã§evreci' yazÄ±lara inceleme

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetleri Ã¼zerinde yer alan ve gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ifadelerin incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BingÃ¶l'deki operasyonda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat bulundu
BingÃ¶l'deki operasyonda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat bulundu

BingÃ¶l'Ã¼n Yayladere ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, silah, mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Konya'daki terÃ¶r operasyonunda 18 gÃ¶zaltÄ±
Konya'daki terÃ¶r operasyonunda 18 gÃ¶zaltÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rk polisi Twitter'da dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda
TÃ¼rk polisi Twitter'da dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda

TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n kuruluÅŸunun 172. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde sosyal medyada yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar TÃ¼rk polisini, Twitter'Ä±n gÃ¼ncel konular sÄ±ralamasÄ±nda dÃ¼nyada yedinci, TÃ¼rkiye'de birinci sÄ±raya taÅŸÄ±dÄ±
Ã‡evre iÃ§in 'stratejik' adÄ±m
Ã‡evre iÃ§in 'stratejik' adÄ±m

Stratejik Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla enerjiden tarÄ±ma, ormancÄ±lÄ±ktan turizm ve ulaÅŸtÄ±rmaya kadar birÃ§ok alanda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek projeler, ilk aÅŸamadan itibaren "Ã§evreye duyarlÄ±" bir ÅŸekilde hayata geÃ§irilecek

Haberler

HDP'li YÃ¼ksekdaÄŸ iÃ§in usul tartÄ±ÅŸmasÄ±
HDP'li YÃ¼ksekdaÄŸ iÃ§in usul tartÄ±ÅŸmasÄ±

Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DemirtaÅŸ ve YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n fezlekeleri baÅŸsavcÄ±lÄ±kta
DemirtaÅŸ ve YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n fezlekeleri baÅŸsavcÄ±lÄ±kta

Figen YÃ¼ksekdaÄŸ da yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±!
Figen YÃ¼ksekdaÄŸ da yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

DemirtaÅŸ ve YÃ¼ksekdaÄŸ'dan Paskalya kutlamasÄ±
DemirtaÅŸ ve YÃ¼ksekdaÄŸ'dan Paskalya kutlamasÄ±

ErdoÄŸan'dan 'SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye yaslÄ±yoruz' sÃ¶zlerine tepki
ErdoÄŸan'dan 'SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye yaslÄ±yoruz' sÃ¶zlerine tepki






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 