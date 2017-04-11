YÃ¼ksekdaÄŸ'a bir yÄ±l hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ, ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler Listesi"nde turuncu kategoride yer alan Bahoz kod adlÄ± Ahmet Tekin isimli PKK Ã¼yesini etkisiz hale getirdi
Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir dalgalÄ± devam eden hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hafta sonunda mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±karak 20 dereceyi aÅŸmasÄ± bekleniyor
Gaziantep'te DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Diyeceksin ki '15 Temmuz kontrollÃ¼ darbe'. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ne sÃ¶ylediÄŸinin farkÄ±nda mÄ±sÄ±n? 15 Temmuz'a eÄŸer 'darbe deÄŸil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nÄ±n aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyorsun, onlar da Ã¶yle diyor" dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, safra kesesi iltihabÄ± teÅŸhisiyle ameliyat oldu
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 102'si asker eÅŸi 105 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
TÃ¼rkiye, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
TBMM'nin Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±nÄ±n basÄ±lmasÄ± projesi kapsamÄ±nda Åžark Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±ndan oluÅŸan 6'ncÄ± cildin basÄ±mÄ± gelecek ay tamamlÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, FETÃ– ile mÃ¼cadelede kayyum atanan ÅŸirketlere iliÅŸkin, "Åžu an itibariyle 850'den fazla ÅŸirkete bu kapsamda kayyum atanmÄ±ÅŸ durumda" dedi
BaÅŸkentte PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 2 Ã¶ÄŸretmenin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 16 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetleri Ã¼zerinde yer alan ve gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ifadelerin incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BingÃ¶l'Ã¼n Yayladere ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, silah, mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n kuruluÅŸunun 172. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde sosyal medyada yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar TÃ¼rk polisini, Twitter'Ä±n gÃ¼ncel konular sÄ±ralamasÄ±nda dÃ¼nyada yedinci, TÃ¼rkiye'de birinci sÄ±raya taÅŸÄ±dÄ±
Stratejik Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla enerjiden tarÄ±ma, ormancÄ±lÄ±ktan turizm ve ulaÅŸtÄ±rmaya kadar birÃ§ok alanda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek projeler, ilk aÅŸamadan itibaren "Ã§evreye duyarlÄ±" bir ÅŸekilde hayata geÃ§irilecek