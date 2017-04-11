16:49, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Ä°sveÃ§'te TÃ¼rk camisine saldÄ±rÄ±





Ä°sveÃ§'in MalmÃ¶ kentinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± camiye taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sveÃ§'in MalmÃ¶ kentinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± MalmÃ¶ Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi bÃ¼nyesindeki camiye saldÄ±rÄ±da bulunuldu. KimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce dÃ¼n gece dÃ¼zenlenen taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±da MalmÃ¶ Camisi'nin camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. MalmÃ¶ Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Harun AlagÃ¶z, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, polisin olay yerine gelerek inceleme baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. AlagÃ¶z, "ÃœÃ§ aydÄ±r TÃ¼rkiye'deki seÃ§imler karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak Ä°sveÃ§ medyasÄ±nda aleyhimizde iftiraya varan haberler Ã§Ä±ktÄ± ve hedef gÃ¶sterildik. GeÃ§en haftaki Stockholm'deki kamyonlu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶cÃ¼nÃ¼ almak iÃ§in camimize bÃ¶yle Ã§irkin bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ olabilir. Polis, araÅŸtÄ±rmalarÄ±na devam ediyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu. MalmÃ¶ Camisi ve diyanet gÃ¶revlisi Mehmet Emin Can da caminin gÃ¼venlik seviyesi gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¶n cephesindeki iki cam ile yangÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu arka duvardaki camÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±

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