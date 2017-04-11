Afganistan'da haÅŸhaÅŸ temizliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde bin 500 dÃ¶nÃ¼m haÅŸhaÅŸ tarlasÄ± yok edildi.
Nangarhar ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ataullah Hogyani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Nangarhar'Ä±n 11 ilÃ§esinde uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bin 500 dÃ¶nÃ¼m araziye ekilen haÅŸhaÅŸ tarlasÄ±nÄ±n imha edildiÄŸini sÃ¶yledi.
Nangarhar UyuÅŸturucuyla MÃ¼cadele BaÅŸkanÄ± Muhammad Ä°dris Sapey de Nangarhar genelinde 14 bin hektar araziye haÅŸhaÅŸ ekildiÄŸini belirtti.
Kampanya kapsamÄ±nda bu arazilerin haÅŸhaÅŸtan arÄ±ndÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sapey, geÃ§en yÄ±la oranla bu yÄ±l haÅŸhaÅŸ ekiminin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Nangarhar vilayetinde geÃ§en sene 17 bin hektar arsaya haÅŸhaÅŸ ekilmiÅŸti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) 2016 verilerine gÃ¶re, Afganistan'da, afyon Ã¼retimi 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 43 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek 4 bin 800 tona ulaÅŸtÄ±. Eroinin ham maddesi olan afyon ticaretinden Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ de ciddi gelir elde ediyor.
Bu arada BM, Ã¼lkedeki gÃ¼venlik sorunlarÄ± nedeniyle birÃ§ok bÃ¶lgeye gidilemediÄŸini, dolayÄ±sÄ±yla rakamlarÄ±n daha yÃ¼ksek olabileceÄŸini ifade ediyor.
Taliban'la Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Helmand vilayeti de Ã¼lkede afyon Ã¼retiminin yoÄŸun ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeler arasÄ±nda gÃ¶steriliyor. Helmand'da 80 bin hektar arazide haÅŸhaÅŸ ekiliyor.
Filistinli mÃ¼lteci kampÄ± Ayn el-Helva'da 5 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalar artarak devam ediyor
Rusya, Ä°ran ve Suriye dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n hafta sonu Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaÄŸÄ± bildirildi
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Trump KaradaÄŸ'Ä±n NATO'ya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onayladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, yarÄ±n Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile bir araya gelecek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor. Ã‡in bu konuda bize yardÄ±m ederse ne ala. Etmezse biz kendimiz Ã§Ã¶zeriz" dedi
Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Thaung Tun, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin 3 mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "Ä°dlib'deki kimyasal harp maddesi kullanÄ±mÄ± sonucunda maruziyete uÄŸrayan kurbanlardan alÄ±nan kan ve idrar numunelerinde, sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asit tespit edilmiÅŸtir" dedi
Ä°sveÃ§'in MalmÃ¶ kentinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± camiye taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
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ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda aynÄ± aileden 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ±nÄ±n, kendisine 2003'teki Irak iÅŸgalini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, ABD'nin yeni bir saldÄ±rÄ± yapacaÄŸÄ±na dair istihbarat aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortak menfaatlere hizmet eden iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusu ele alÄ±ndÄ±
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HayatÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye adayan PakistanlÄ± Ã¶grencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ABD'nin Chicago kentine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 4 aydÄ±r engelleniyor
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