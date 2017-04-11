17:05, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Afganistan'da haÅŸhaÅŸ temizliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde bin 500 dÃ¶nÃ¼m haÅŸhaÅŸ tarlasÄ± yok edildi.

Nangarhar ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ataullah Hogyani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Nangarhar'Ä±n 11 ilÃ§esinde uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bin 500 dÃ¶nÃ¼m araziye ekilen haÅŸhaÅŸ tarlasÄ±nÄ±n imha edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Nangarhar UyuÅŸturucuyla MÃ¼cadele BaÅŸkanÄ± Muhammad Ä°dris Sapey de Nangarhar genelinde 14 bin hektar araziye haÅŸhaÅŸ ekildiÄŸini belirtti.

Kampanya kapsamÄ±nda bu arazilerin haÅŸhaÅŸtan arÄ±ndÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sapey, geÃ§en yÄ±la oranla bu yÄ±l haÅŸhaÅŸ ekiminin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Nangarhar vilayetinde geÃ§en sene 17 bin hektar arsaya haÅŸhaÅŸ ekilmiÅŸti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) 2016 verilerine gÃ¶re, Afganistan'da, afyon Ã¼retimi 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 43 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek 4 bin 800 tona ulaÅŸtÄ±. Eroinin ham maddesi olan afyon ticaretinden Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ de ciddi gelir elde ediyor.

Bu arada BM, Ã¼lkedeki gÃ¼venlik sorunlarÄ± nedeniyle birÃ§ok bÃ¶lgeye gidilemediÄŸini, dolayÄ±sÄ±yla rakamlarÄ±n daha yÃ¼ksek olabileceÄŸini ifade ediyor.

Taliban'la Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Helmand vilayeti de Ã¼lkede afyon Ã¼retiminin yoÄŸun ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeler arasÄ±nda gÃ¶steriliyor. Helmand'da 80 bin hektar arazide haÅŸhaÅŸ ekiliyor.