17:13, 11 Nisan 2017 SalÄ±

YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±



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YÃ¼ksekova'da kÄ±smi zamanlÄ± uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde kÄ±smi zamanlÄ± uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, YÃ¼ksekova ilÃ§esi mÃ¼lki sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yapÄ±lan operasyonlarÄ±n sona erdiÄŸi belirtildi. Ä°lÃ§ede 23.00 ila 06.00 saatleri arasÄ±nda kÄ±smi zamanlÄ± olarak uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n 11 Nisan'dan itibaren tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± konusunda gÃ¶stermiÅŸ olduklarÄ± duyarlÄ±lÄ±ktan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederiz'' denildi. Â

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