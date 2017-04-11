17:16, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Ä°dlib'de sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Suriye'nin Ä°dlib kentindeki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin, "Kimyasal harp maddesi kullanÄ±mÄ± sonucunda maruziyete uÄŸrayan kurbanlardan alÄ±nan kan ve idrar numunelerinde, sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asit tespit edilmiÅŸtir." dedi.

AkdaÄŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 4 Nisan'da Suriye'nin Ä°dlib kentinin Han Åžeyhun beldesine dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±ya maruz kalanlardan alÄ±nan Ã¶rneklerin sonuÃ§larÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hastalardaki bulgularÄ±n ilk etapta saldÄ±rÄ±nÄ±n kimyasal olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatan AkdaÄŸ, "Laboratuvar tahlilleri yaptÄ±k. Ã–zellikle TÃ¼rkiye Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumu Kimyasal SavaÅŸ AjanlarÄ± TanÄ± ve DoÄŸrulama LaboratuvarÄ±mÄ±zda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tahliller var." diye konuÅŸtu.

Ä°dlib'deki kimyasal harp maddesi kullanÄ±mÄ± sonucunda maruziyete uÄŸrayan kurbanlardan alÄ±nan kan ve idrar numunelerinde, sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asidin tespit edildiÄŸini bildiren AkdaÄŸ, "HayatÄ±nÄ± kaybeden Sait HÃ¼seyin, Esme el-Hasan, Muhammed Avat ve Hatay ilinde halen tedavi gÃ¶ren Ahmed el-Salih isimli kurbanlarÄ±n idrar numunelerinde de sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asit tespit edilmiÅŸtir. Bunun TÃ¼rkÃ§esi, sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair laboratuvar bulgularÄ± kesinleÅŸmiÅŸ oldu." dedi.

AkdaÄŸ, burada bir metotla deÄŸil iki laboratuvar metoduyla bu kimyasalÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermenin uluslararasÄ± doÄŸrulama aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayarak ÅŸÃ¶yle devam etti:

"LaboratuvarlarÄ±mÄ±z, bu ÅŸahÄ±slardan Sait HÃ¼seyin isimli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olan Suriye vatandaÅŸÄ±nÄ±n idrarÄ±nda bu kimyasal savaÅŸ ajanÄ± sarin gazÄ±nÄ±n metabolitini iki farklÄ± yÃ¶ntemle tespit etmiÅŸ durumdadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla uluslararasÄ± tanÄ±mlamaya, UluslararasÄ± Kimyasal Silahlar Yasaklama Ã–rgÃ¼tÃ¼ standardÄ±na uygun biÃ§imde, Suriye'de sarin gazÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± laboratuvarlarÄ±mÄ±zda bugÃ¼n iÃ§in tespit edilmiÅŸ durumdadÄ±r. DiÄŸer laboratuvar sonuÃ§larÄ±, otopsi sonuÃ§larÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmeler, laboratuvar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da devam etmektedir. Bu bulgular, Suriye'de, Ä°dlib kentinde Nisan ayÄ±nÄ±n 4'Ã¼nde sarin gazÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayan, kesinleÅŸtiren laboratuvar sonuÃ§larÄ±dÄ±r."

"ESED, SAVAÅž SUÃ‡LUSU OLARAK YARGILANMALI"

AkdaÄŸ, uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere de Ã§aÄŸrÄ± yaparak "BirleÅŸmiÅŸ Milletler baÅŸta olmak Ã¼zere uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tler, Esed'i bir savaÅŸ suÃ§lusu olarak ilan etmeli ve yargÄ±lamalÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Sarin gazÄ±nÄ±n soluk almayÄ± imkansÄ±z hale getirdiÄŸini, iÅŸkence edercesine canlÄ±lara Ã§ok aÄŸÄ±r zarar verdiÄŸini dile getiren AkdaÄŸ, "Bir hekim olarak, bir saÄŸlÄ±k bakanÄ± olarak, daha Ã¶nce de ifade etmiÅŸtim, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ de sesini yÃ¼kseltmelidir. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ bu meselelere sonradan tepki veren ve kurbanlara destek veren bir Ã¶rgÃ¼t olmakla kalmamalÄ±, bu mesele hususunda Ã§ok daha ciddi, aktif inisiyatif almalÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'ye getirilen yaralÄ±larÄ±n tedavisinin devam ettiÄŸini kaydetti.