Ä°dlib'de sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Suriye'nin Ä°dlib kentindeki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin, "Kimyasal harp maddesi kullanÄ±mÄ± sonucunda maruziyete uÄŸrayan kurbanlardan alÄ±nan kan ve idrar numunelerinde, sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asit tespit edilmiÅŸtir." dedi.
AkdaÄŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 4 Nisan'da Suriye'nin Ä°dlib kentinin Han Åžeyhun beldesine dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±ya maruz kalanlardan alÄ±nan Ã¶rneklerin sonuÃ§larÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Hastalardaki bulgularÄ±n ilk etapta saldÄ±rÄ±nÄ±n kimyasal olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatan AkdaÄŸ, "Laboratuvar tahlilleri yaptÄ±k. Ã–zellikle TÃ¼rkiye Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumu Kimyasal SavaÅŸ AjanlarÄ± TanÄ± ve DoÄŸrulama LaboratuvarÄ±mÄ±zda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tahliller var." diye konuÅŸtu.
Ä°dlib'deki kimyasal harp maddesi kullanÄ±mÄ± sonucunda maruziyete uÄŸrayan kurbanlardan alÄ±nan kan ve idrar numunelerinde, sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asidin tespit edildiÄŸini bildiren AkdaÄŸ, "HayatÄ±nÄ± kaybeden Sait HÃ¼seyin, Esme el-Hasan, Muhammed Avat ve Hatay ilinde halen tedavi gÃ¶ren Ahmed el-Salih isimli kurbanlarÄ±n idrar numunelerinde de sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asit tespit edilmiÅŸtir. Bunun TÃ¼rkÃ§esi, sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair laboratuvar bulgularÄ± kesinleÅŸmiÅŸ oldu." dedi.
AkdaÄŸ, burada bir metotla deÄŸil iki laboratuvar metoduyla bu kimyasalÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermenin uluslararasÄ± doÄŸrulama aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayarak ÅŸÃ¶yle devam etti:
"LaboratuvarlarÄ±mÄ±z, bu ÅŸahÄ±slardan Sait HÃ¼seyin isimli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olan Suriye vatandaÅŸÄ±nÄ±n idrarÄ±nda bu kimyasal savaÅŸ ajanÄ± sarin gazÄ±nÄ±n metabolitini iki farklÄ± yÃ¶ntemle tespit etmiÅŸ durumdadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla uluslararasÄ± tanÄ±mlamaya, UluslararasÄ± Kimyasal Silahlar Yasaklama Ã–rgÃ¼tÃ¼ standardÄ±na uygun biÃ§imde, Suriye'de sarin gazÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± laboratuvarlarÄ±mÄ±zda bugÃ¼n iÃ§in tespit edilmiÅŸ durumdadÄ±r. DiÄŸer laboratuvar sonuÃ§larÄ±, otopsi sonuÃ§larÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmeler, laboratuvar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da devam etmektedir. Bu bulgular, Suriye'de, Ä°dlib kentinde Nisan ayÄ±nÄ±n 4'Ã¼nde sarin gazÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayan, kesinleÅŸtiren laboratuvar sonuÃ§larÄ±dÄ±r."
"ESED, SAVAÅž SUÃ‡LUSU OLARAK YARGILANMALI"
AkdaÄŸ, uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere de Ã§aÄŸrÄ± yaparak "BirleÅŸmiÅŸ Milletler baÅŸta olmak Ã¼zere uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tler, Esed'i bir savaÅŸ suÃ§lusu olarak ilan etmeli ve yargÄ±lamalÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
Sarin gazÄ±nÄ±n soluk almayÄ± imkansÄ±z hale getirdiÄŸini, iÅŸkence edercesine canlÄ±lara Ã§ok aÄŸÄ±r zarar verdiÄŸini dile getiren AkdaÄŸ, "Bir hekim olarak, bir saÄŸlÄ±k bakanÄ± olarak, daha Ã¶nce de ifade etmiÅŸtim, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ de sesini yÃ¼kseltmelidir. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ bu meselelere sonradan tepki veren ve kurbanlara destek veren bir Ã¶rgÃ¼t olmakla kalmamalÄ±, bu mesele hususunda Ã§ok daha ciddi, aktif inisiyatif almalÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'ye getirilen yaralÄ±larÄ±n tedavisinin devam ettiÄŸini kaydetti.
Filistinli mÃ¼lteci kampÄ± Ayn el-Helva'da 5 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalar artarak devam ediyor
Rusya, Ä°ran ve Suriye dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n hafta sonu Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaÄŸÄ± bildirildi
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Trump KaradaÄŸ'Ä±n NATO'ya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onayladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, yarÄ±n Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile bir araya gelecek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor. Ã‡in bu konuda bize yardÄ±m ederse ne ala. Etmezse biz kendimiz Ã§Ã¶zeriz" dedi
Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Thaung Tun, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin 3 mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "Ä°dlib'deki kimyasal harp maddesi kullanÄ±mÄ± sonucunda maruziyete uÄŸrayan kurbanlardan alÄ±nan kan ve idrar numunelerinde, sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asit tespit edilmiÅŸtir" dedi
Ä°sveÃ§'in MalmÃ¶ kentinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± camiye taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Moskova'nÄ±n Vnukovo HavalimanÄ±'ndan siyah dumanlar yÃ¼kseldiÄŸi iddia edildi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda aynÄ± aileden 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ±nÄ±n, kendisine 2003'teki Irak iÅŸgalini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, ABD'nin yeni bir saldÄ±rÄ± yapacaÄŸÄ±na dair istihbarat aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortak menfaatlere hizmet eden iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusu ele alÄ±ndÄ±
Irak'ta merkezi hÃ¼kÃ¼met ile IKBY arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde 2007 sonuna kadar nÃ¼fus sayÄ±mÄ± ve referandum yapÄ±lmasÄ± yeniden gÃ¼ndeme geldi
HayatÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye adayan PakistanlÄ± Ã¶grencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ABD'nin Chicago kentine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 4 aydÄ±r engelleniyor
Gazze'deki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan kesinti yapÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Filistinli sol gruplar, kesintiyi protesto etti