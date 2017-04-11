Myanmar hÃ¼kÃ¼meti Arakan'da 3 mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± kapatacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, eski BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Rohingyalar DanÄ±ÅŸma Komisyonunun, Arakan eyaletindeki gerginliÄŸin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ adÄ±na Ã¶nerdiÄŸi tavsiyeler iÃ§in ilk adÄ±mÄ± atmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Thaung Tun, Yangon'da uluslararasÄ± diplomatlara hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin 3 mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Tun, eyalet yÃ¶netimi ve birlik hÃ¼kÃ¼metinin, Arakan'da yaklaÅŸÄ±k 5 senedir Ã¼lkesinde yerlerinden edilmiÅŸ kiÅŸilerin (IDP) barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 3 kampta kalan 215 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man (Rohingyalar) ailenin aralarÄ±nda olduÄŸu bazÄ± kiÅŸilerin geri dÃ¶nmesine ve yeniden yerleÅŸtirilmesine olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
KampÄ±n, aynÄ± zamanda 55 etnik Kaman MÃ¼slÃ¼manÄ± ve 65 ArakanlÄ± Budist aileyi barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Tun, "Sittwe, Kyauk Phyu ve Ramree'deki 3 IDP kampÄ± Ã§ok yakÄ±nda kapanacak." dedi.
Arakan eyaletinde, 2012 yÄ±lÄ±nda Budistler ile MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalardan bu yana eyalet genelindeki IDP kamplarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 120 bin kiÅŸi zor koÅŸullar altÄ±nda yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Arakan DanÄ±ÅŸma Komisyonu, Myanmar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Rohingya nÃ¼fusunun yoÄŸun olarak eyalette dÃ¼zenlediÄŸi askeri operasyonlarda yaÅŸanan insan haklarÄ± ihlallerini incelemek Ã¼zere kurulmuÅŸtu.
Komisyon, yaptÄ±ÄŸÄ± incelemelerin ardÄ±ndan mart ayÄ±nda, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine bÃ¶lgedeki durumun derhal iyileÅŸtirilmesi iÃ§in 12 maddelik tavsiyelerden oluÅŸan bir rapor sunmuÅŸtu.
Raporda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin insan haklarÄ± eÄŸitimine tabi tutulmasÄ±, iÃ§ gÃ¶Ã§e zorlanan insanlarÄ±n tutulduÄŸu kamplarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yerel yÃ¶netimlerde temsilinin saÄŸlanmasÄ± gibi Ã¶neriler yer almÄ±ÅŸtÄ±.
AyrÄ±ca raporda insani yardÄ±m gruplarÄ±nÄ±n ve gazetecilerin bÃ¶lgeye eriÅŸim engellerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince iÅŸlendiÄŸi iddia edilen suÃ§ ve ihlallerle ilgili baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmalarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar, 1962 yÄ±lÄ±nda askeri darbeyle iÅŸbaÅŸÄ±na geldikten sonra 1988'e kadar Ã¼lkeyi demir yumrukla yÃ¶neten General Ne Win iktidarÄ±nda, 1982'de Ã§Ä±kan yasayla resmi olarak "Bengalli" tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ ve yabancÄ± gÃ¶Ã§men statÃ¼sÃ¼yle yurttaÅŸlÄ±k haklarÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin BangladeÅŸ'ten gelen gÃ¶Ã§menler olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, kendi Ã¼lkelerinde 1982'de kabul edilen yasa ile vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. BM tarafÄ±ndan "eziyet gÃ¶ren dini azÄ±nlÄ±k" kabul edilen yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 300 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man, Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe yakÄ±nlarÄ±ndaki derme Ã§atma kamplarda yaÅŸÄ±yor.
Filistinli mÃ¼lteci kampÄ± Ayn el-Helva'da 5 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalar artarak devam ediyor
Rusya, Ä°ran ve Suriye dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n hafta sonu Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaÄŸÄ± bildirildi
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Trump KaradaÄŸ'Ä±n NATO'ya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onayladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, yarÄ±n Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile bir araya gelecek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor. Ã‡in bu konuda bize yardÄ±m ederse ne ala. Etmezse biz kendimiz Ã§Ã¶zeriz" dedi
Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Thaung Tun, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin 3 mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "Ä°dlib'deki kimyasal harp maddesi kullanÄ±mÄ± sonucunda maruziyete uÄŸrayan kurbanlardan alÄ±nan kan ve idrar numunelerinde, sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asit tespit edilmiÅŸtir" dedi
Ä°sveÃ§'in MalmÃ¶ kentinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± camiye taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Moskova'nÄ±n Vnukovo HavalimanÄ±'ndan siyah dumanlar yÃ¼kseldiÄŸi iddia edildi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda aynÄ± aileden 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ±nÄ±n, kendisine 2003'teki Irak iÅŸgalini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, ABD'nin yeni bir saldÄ±rÄ± yapacaÄŸÄ±na dair istihbarat aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortak menfaatlere hizmet eden iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusu ele alÄ±ndÄ±
Irak'ta merkezi hÃ¼kÃ¼met ile IKBY arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde 2007 sonuna kadar nÃ¼fus sayÄ±mÄ± ve referandum yapÄ±lmasÄ± yeniden gÃ¼ndeme geldi
HayatÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye adayan PakistanlÄ± Ã¶grencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ABD'nin Chicago kentine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 4 aydÄ±r engelleniyor
Gazze'deki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan kesinti yapÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Filistinli sol gruplar, kesintiyi protesto etti