17:19, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Myanmar hÃ¼kÃ¼meti Arakan'da 3 mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± kapatacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, eski BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Rohingyalar DanÄ±ÅŸma Komisyonunun, Arakan eyaletindeki gerginliÄŸin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ adÄ±na Ã¶nerdiÄŸi tavsiyeler iÃ§in ilk adÄ±mÄ± atmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Thaung Tun, Yangon'da uluslararasÄ± diplomatlara hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin 3 mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Tun, eyalet yÃ¶netimi ve birlik hÃ¼kÃ¼metinin, Arakan'da yaklaÅŸÄ±k 5 senedir Ã¼lkesinde yerlerinden edilmiÅŸ kiÅŸilerin (IDP) barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 3 kampta kalan 215 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man (Rohingyalar) ailenin aralarÄ±nda olduÄŸu bazÄ± kiÅŸilerin geri dÃ¶nmesine ve yeniden yerleÅŸtirilmesine olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KampÄ±n, aynÄ± zamanda 55 etnik Kaman MÃ¼slÃ¼manÄ± ve 65 ArakanlÄ± Budist aileyi barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Tun, "Sittwe, Kyauk Phyu ve Ramree'deki 3 IDP kampÄ± Ã§ok yakÄ±nda kapanacak." dedi.

Arakan eyaletinde, 2012 yÄ±lÄ±nda Budistler ile MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalardan bu yana eyalet genelindeki IDP kamplarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 120 bin kiÅŸi zor koÅŸullar altÄ±nda yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Arakan DanÄ±ÅŸma Komisyonu, Myanmar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Rohingya nÃ¼fusunun yoÄŸun olarak eyalette dÃ¼zenlediÄŸi askeri operasyonlarda yaÅŸanan insan haklarÄ± ihlallerini incelemek Ã¼zere kurulmuÅŸtu.

Komisyon, yaptÄ±ÄŸÄ± incelemelerin ardÄ±ndan mart ayÄ±nda, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine bÃ¶lgedeki durumun derhal iyileÅŸtirilmesi iÃ§in 12 maddelik tavsiyelerden oluÅŸan bir rapor sunmuÅŸtu.

Raporda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin insan haklarÄ± eÄŸitimine tabi tutulmasÄ±, iÃ§ gÃ¶Ã§e zorlanan insanlarÄ±n tutulduÄŸu kamplarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yerel yÃ¶netimlerde temsilinin saÄŸlanmasÄ± gibi Ã¶neriler yer almÄ±ÅŸtÄ±.

AyrÄ±ca raporda insani yardÄ±m gruplarÄ±nÄ±n ve gazetecilerin bÃ¶lgeye eriÅŸim engellerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince iÅŸlendiÄŸi iddia edilen suÃ§ ve ihlallerle ilgili baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmalarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar, 1962 yÄ±lÄ±nda askeri darbeyle iÅŸbaÅŸÄ±na geldikten sonra 1988'e kadar Ã¼lkeyi demir yumrukla yÃ¶neten General Ne Win iktidarÄ±nda, 1982'de Ã§Ä±kan yasayla resmi olarak "Bengalli" tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ ve yabancÄ± gÃ¶Ã§men statÃ¼sÃ¼yle yurttaÅŸlÄ±k haklarÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin BangladeÅŸ'ten gelen gÃ¶Ã§menler olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, kendi Ã¼lkelerinde 1982'de kabul edilen yasa ile vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. BM tarafÄ±ndan "eziyet gÃ¶ren dini azÄ±nlÄ±k" kabul edilen yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 300 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man, Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe yakÄ±nlarÄ±ndaki derme Ã§atma kamplarda yaÅŸÄ±yor.