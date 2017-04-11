17:29, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Trump: Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, bugÃ¼n Twitter'da yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda Kuzey Kore'ye ve Ã‡in'e mesaj verdi.

Trump, sabah saatlerinde Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iki ayrÄ± mesajda, Ã‡in yÃ¶netimine "Kuzey Kore sorununu Ã§Ã¶zme" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparken, Pyongyang yÃ¶netimine de gÃ¶zdaÄŸÄ± verdi.

ABD BaÅŸkanÄ± ilk paylaÅŸÄ±mÄ±nda, geÃ§en hafta Ã‡in-ABD zirvesi iÃ§in Ã¼lkesinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping'e Pekin'in Kuzey Kore sorununu Ã§Ã¶zmesi halinde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerin, kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok daha avantajlÄ± olabileceÄŸini sÃ¶ylediÄŸini yazdÄ±.

Trump, "Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor." sÃ¶zleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ikinci mesajÄ±nÄ± ise ÅŸu ifadelerle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "EÄŸer Ã‡in bu konuda bize yardÄ±m ederse ne ala. Etmezse biz bu iÅŸi kendimiz Ã§Ã¶zeriz."

Donald Trump, Åži ile buluÅŸmasÄ±ndan Ã¶nce de uluslararasÄ± basÄ±n organlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda benzer mesajlar vermiÅŸti. ABD BaÅŸkanÄ±, mesajlarÄ±nda Kuzey Kore'nin yarattÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kleer tehdidin Ã¶nlenebilmesi iÃ§in Ã‡in'in Ã¼lke Ã¼zerindeki ekonomik ve siyasi nÃ¼fuzunu daha fazla kullanmasÄ± gerektiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸ, aksi takdirde ABD'nin meselenin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in tek taraflÄ± hareket edebileceÄŸini ima etmiÅŸti.