ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson Moskova'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'ya geldi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak ilk kez Rusya'da bulunan Tillerson, yarÄ±n Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
Moskova'daki DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konuk Evi'nde bir araya gelecek Tillerson ile Lavrov'u oldukÃ§a yoÄŸun bir gÃ¼ndem bekliyor.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ziyarete iliÅŸkin bugÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rusya-ABD iliÅŸkilerinin soÄŸuk savaÅŸtan sonraki en zor dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸi bildirilmiÅŸti.
AÃ§Ä±klamada, Rusya'nÄ±n Tillerson'Ä±n ziyareti esnasÄ±nda, ikili iliÅŸkilerin dÃ¼zeltilmesi, Suriye, Ukrayna, Libya, Afganistan, Kuzey Kore ve diÄŸer konularda Washington'Ä±n tutumunu anlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.
"RUSYA'NIN SEÃ‡Ä°M YAPMASI GEREKÄ°YOR"
Tillerson ise Moskova'ya gelmeden Ã¶nce Ä°talya'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± G7 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Rusya'nÄ±n, Esed rejimi, Ä°ran ve Hizbullah ile kurduÄŸu ittifakÄ±n Ã§ok iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesi gerekiyor. Bu uzun vadede Rusya'nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±na hizmet edecek mi yoksa Rusya, Suriye savaÅŸÄ±nÄ± sona erdirmek isteyen ABD, diÄŸer BatÄ± Ã¼lkeleri ve Orta DoÄŸu Ã¼lkeleriyle mi ittifak kurmak ister?" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Filistinli mÃ¼lteci kampÄ± Ayn el-Helva'da 5 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalar artarak devam ediyor
Rusya, Ä°ran ve Suriye dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n hafta sonu Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaÄŸÄ± bildirildi
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Trump KaradaÄŸ'Ä±n NATO'ya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onayladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, yarÄ±n Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile bir araya gelecek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor. Ã‡in bu konuda bize yardÄ±m ederse ne ala. Etmezse biz kendimiz Ã§Ã¶zeriz" dedi
Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Thaung Tun, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin 3 mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "Ä°dlib'deki kimyasal harp maddesi kullanÄ±mÄ± sonucunda maruziyete uÄŸrayan kurbanlardan alÄ±nan kan ve idrar numunelerinde, sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asit tespit edilmiÅŸtir" dedi
Ä°sveÃ§'in MalmÃ¶ kentinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± camiye taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Moskova'nÄ±n Vnukovo HavalimanÄ±'ndan siyah dumanlar yÃ¼kseldiÄŸi iddia edildi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda aynÄ± aileden 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ±nÄ±n, kendisine 2003'teki Irak iÅŸgalini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, ABD'nin yeni bir saldÄ±rÄ± yapacaÄŸÄ±na dair istihbarat aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortak menfaatlere hizmet eden iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusu ele alÄ±ndÄ±
Irak'ta merkezi hÃ¼kÃ¼met ile IKBY arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde 2007 sonuna kadar nÃ¼fus sayÄ±mÄ± ve referandum yapÄ±lmasÄ± yeniden gÃ¼ndeme geldi
HayatÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye adayan PakistanlÄ± Ã¶grencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ABD'nin Chicago kentine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 4 aydÄ±r engelleniyor
Gazze'deki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan kesinti yapÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Filistinli sol gruplar, kesintiyi protesto etti