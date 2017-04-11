17:49, 11 Nisan 2017 SalÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson Moskova'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'ya geldi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak ilk kez Rusya'da bulunan Tillerson, yarÄ±n Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Moskova'daki DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konuk Evi'nde bir araya gelecek Tillerson ile Lavrov'u oldukÃ§a yoÄŸun bir gÃ¼ndem bekliyor.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ziyarete iliÅŸkin bugÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rusya-ABD iliÅŸkilerinin soÄŸuk savaÅŸtan sonraki en zor dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸi bildirilmiÅŸti.

AÃ§Ä±klamada, Rusya'nÄ±n Tillerson'Ä±n ziyareti esnasÄ±nda, ikili iliÅŸkilerin dÃ¼zeltilmesi, Suriye, Ukrayna, Libya, Afganistan, Kuzey Kore ve diÄŸer konularda Washington'Ä±n tutumunu anlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

"RUSYA'NIN SEÃ‡Ä°M YAPMASI GEREKÄ°YOR"

Tillerson ise Moskova'ya gelmeden Ã¶nce Ä°talya'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± G7 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Rusya'nÄ±n, Esed rejimi, Ä°ran ve Hizbullah ile kurduÄŸu ittifakÄ±n Ã§ok iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesi gerekiyor. Bu uzun vadede Rusya'nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±na hizmet edecek mi yoksa Rusya, Suriye savaÅŸÄ±nÄ± sona erdirmek isteyen ABD, diÄŸer BatÄ± Ã¼lkeleri ve Orta DoÄŸu Ã¼lkeleriyle mi ittifak kurmak ister?" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.