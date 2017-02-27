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21:25, 11 Nisan 2017 SalÄ±
Amerika
17:53, 11 Nisan 2017 SalÄ±

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Trump'tan KaradaÄŸ'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine onay
Trump'tan KaradaÄŸ'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine onay

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Trump KaradaÄŸ'Ä±n NATO'ya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump KaradaÄŸ'Ä±n NATO'ya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onayladÄ±.

NATO, geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda BrÃ¼ksel'de imzalanan protokolle KaradaÄŸ'Ä± ittifakÄ±n 29. Ã¼yesi olmak Ã¼zere davet etmiÅŸti. NATO'ya tam Ã¼yelik iÃ§in 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana mÃ¼zakereler yÃ¼rÃ¼ten KaradaÄŸ, protokolÃ¼n NATO Ã¼yesi Ã¼lkelerin meclislerinde onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ittifaka tam Ã¼ye olacak.

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Ä°lgili Konular KaradaÄŸ NATO ABD NATO
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