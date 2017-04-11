18:22, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Kimyasal saldÄ±rÄ±lar iÃ§in Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme





Rusya, Ä°ran ve Suriye dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n hafta sonu Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya,Â Ä°ranÂ veÂ SuriyeÂ dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n hafta sonu Â BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi iÃ§in Rusya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaÄŸÄ± bildirildi. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Maria Zaharova, Ria-Novosti ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hafta sonu Moskova'da Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif ve Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim'in Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Rus basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Zarif'in 14 Nisan'da Moskova'ya geleceÄŸi belirtildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Ä°dlib kentinin Han Åžeyhun beldesindeki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± ve ABD'nin rejime ait hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son geliÅŸmelerin deÄŸerlendirilmesi bekleniyor. Rusya, Ä°ran ve Suriye Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±sÄ±, Rusya ve ABD dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n Moskova'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenecek. Â

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