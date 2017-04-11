Darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler cuntacÄ±larla Ã§atÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ | VÄ°DEO

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, eski Denetleme ve DeÄŸerlendirme BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneralÂ Ali DoÄŸan Ä°nce'yi almaya gelen cuntacÄ±lar ile darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler arasÄ±nda yaÅŸananÂ Ã§atÄ±ÅŸma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriÂ de yer aldÄ±.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re, cuntacÄ±lar eski binbaÅŸÄ± Cevdet Serbest, Ali Kahya ve Zeyit KaragÃ¶z ile eski yÃ¼zbaÅŸÄ± GÃ¶khan AkdaÄŸ saat 23.00-23.30 sÄ±ralarÄ±nda "010138" plakalÄ± askeri araÃ§la Merkez Orduevi General/Amiral lojmanlarÄ±na geldi.
Nizamiye giriÅŸinde duran araca silahÄ±yla yaklaÅŸan Uzman Ã‡avuÅŸ Erdal AnbarcÄ±, "niye geldiklerini" sordu. AnbarcÄ±'nÄ±n kimlik kontrolÃ¼ yapmak istemesi Ã¼zerine cuntacÄ±lar, "TÃ¼mgeneral Ali DoÄŸan Ä°nce'yi bize vereceksin, onun iÅŸini bitireceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
Cevdet Serbest'in, AnbarcÄ±'nÄ±n elinde bulunan silahÄ±n namlusunu tutarak almaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Bu sÄ±rada aracÄ±n Ã¶nÃ¼nde bekleyen er MÃ¼slÃ¼m Uzun, AnbarcÄ±'yÄ± kurtarmak amacÄ±yla havaya ateÅŸ etti.
AnbarcÄ±'nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda cuntacÄ±lar, geldikleri aracÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±. ÅžÃ¼phelilerin taksiyle olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±klarÄ± belirlendi.
Olayda aÄŸÄ±r yaralanan Erdal AnbarcÄ±, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
SeÃ§menlerin "Tercih" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼, oy pusulasÄ±nda "Evet" veya "HayÄ±r" yazÄ±larÄ±nÄ±n tam Ã¼zerine denk gelecek ÅŸekilde basmalarÄ± halinde oylarÄ±n geÃ§ersiz sayÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, TÃ¼mgenaral Ä°nce'yi almaya gelen cuntacÄ±lar ile darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de yer aldÄ±
YÃ¼ksekova'da kÄ±smi zamanlÄ± uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
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Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir dalgalÄ± devam eden hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hafta sonunda mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±karak 20 dereceyi aÅŸmasÄ± bekleniyor
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