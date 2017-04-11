DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:15, 11 Nisan 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
18:29, 11 Nisan 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler cuntacÄ±larla Ã§atÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ | VÄ°DEO
Darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler cuntacÄ±larla Ã§atÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ | VÄ°DEO

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, TÃ¼mgenaral Ä°nce'yi almaya gelen cuntacÄ±lar ile darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de yer aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, eski Denetleme ve DeÄŸerlendirme BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneralÂ Ali DoÄŸan Ä°nce'yi almaya gelen cuntacÄ±lar ile darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler arasÄ±nda yaÅŸananÂ Ã§atÄ±ÅŸma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriÂ de yer aldÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re, cuntacÄ±lar eski binbaÅŸÄ± Cevdet Serbest, Ali Kahya ve Zeyit KaragÃ¶z ile eski yÃ¼zbaÅŸÄ± GÃ¶khan AkdaÄŸ saat 23.00-23.30 sÄ±ralarÄ±nda "010138" plakalÄ± askeri araÃ§la Merkez Orduevi General/Amiral lojmanlarÄ±na geldi.

Nizamiye giriÅŸinde duran araca silahÄ±yla yaklaÅŸan Uzman Ã‡avuÅŸ Erdal AnbarcÄ±, "niye geldiklerini" sordu. AnbarcÄ±'nÄ±n kimlik kontrolÃ¼ yapmak istemesi Ã¼zerine cuntacÄ±lar, "TÃ¼mgeneral Ali DoÄŸan Ä°nce'yi bize vereceksin, onun iÅŸini bitireceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

Cevdet Serbest'in, AnbarcÄ±'nÄ±n elinde bulunan silahÄ±n namlusunu tutarak almaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Bu sÄ±rada aracÄ±n Ã¶nÃ¼nde bekleyen er MÃ¼slÃ¼m Uzun, AnbarcÄ±'yÄ± kurtarmak amacÄ±yla havaya ateÅŸ etti.

AnbarcÄ±'nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda cuntacÄ±lar, geldikleri aracÄ± bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±. ÅžÃ¼phelilerin taksiyle olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±klarÄ± belirlendi.

Olayda aÄŸÄ±r yaralanan Erdal AnbarcÄ±, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
YSK'dan 'tercih' mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialara cevap
YSK'dan 'tercih' mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialara cevap

SeÃ§menlerin "Tercih" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼, oy pusulasÄ±nda "Evet" veya "HayÄ±r" yazÄ±larÄ±nÄ±n tam Ã¼zerine denk gelecek ÅŸekilde basmalarÄ± halinde oylarÄ±n geÃ§ersiz sayÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler cuntacÄ±larla Ã§atÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ VÄ°DEO
Darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler cuntacÄ±larla Ã§atÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ | VÄ°DEO

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, TÃ¼mgenaral Ä°nce'yi almaya gelen cuntacÄ±lar ile darbe karÅŸÄ±tÄ± askerler arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de yer aldÄ±
YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

YÃ¼ksekova'da kÄ±smi zamanlÄ± uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
YÃ¼ksekdaÄŸ'a bir yÄ±l hapis
YÃ¼ksekdaÄŸ'a bir yÄ±l hapis

Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
Turuncu kategorideki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Turuncu kategorideki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler Listesi"nde turuncu kategoride yer alan Bahoz kod adlÄ± Ahmet Tekin isimli PKK Ã¼yesini etkisiz hale getirdi
Ä°stanbul'a hafta sonu yaz geliyor
Ä°stanbul'a hafta sonu yaz geliyor

Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir dalgalÄ± devam eden hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hafta sonunda mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±karak 20 dereceyi aÅŸmasÄ± bekleniyor
Gaziantep'te DEAÅž operasyonu 10 gÃ¶zaltÄ±
Gaziantep'te DEAÅž operasyonu: 10 gÃ¶zaltÄ±

Gaziantep'te DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'PensilvalyalÄ±' cevap
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'PensilvalyalÄ±' cevap

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Diyeceksin ki '15 Temmuz kontrollÃ¼ darbe'. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ne sÃ¶ylediÄŸinin farkÄ±nda mÄ±sÄ±n? 15 Temmuz'a eÄŸer 'darbe deÄŸil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nÄ±n aÄŸzÄ±yla konuÅŸuyorsun, onlar da Ã¶yle diyor" dedi
Bakan Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu ameliyat oldu
Bakan Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu ameliyat oldu

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, safra kesesi iltihabÄ± teÅŸhisiyle ameliyat oldu
KPSS ÅŸÃ¼phelisi asker eÅŸleri hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
KPSS ÅŸÃ¼phelisi asker eÅŸleri hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 102'si asker eÅŸi 105 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Halk oylamasÄ± iÃ§in son 5 gÃ¼n
Halk oylamasÄ± iÃ§in son 5 gÃ¼n

TÃ¼rkiye, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±nda 6 cilt tamamlanÄ±yor
Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±nda 6. cilt tamamlanÄ±yor

TBMM'nin Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±nÄ±n basÄ±lmasÄ± projesi kapsamÄ±nda Åžark Ä°stiklal Mahkemeleri tutanaklarÄ±ndan oluÅŸan 6'ncÄ± cildin basÄ±mÄ± gelecek ay tamamlÄ±yor
850'den fazla ÅŸirkete kayyum atandÄ±
850'den fazla ÅŸirkete kayyum atandÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, FETÃ– ile mÃ¼cadelede kayyum atanan ÅŸirketlere iliÅŸkin, "Åžu an itibariyle 850'den fazla ÅŸirkete bu kapsamda kayyum atanmÄ±ÅŸ durumda" dedi
Ankara'da PKK operasyonu 16 gÃ¶zaltÄ±
Ankara'da PKK operasyonu: 16 gÃ¶zaltÄ±

BaÅŸkentte PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 2 Ã¶ÄŸretmenin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 16 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AlÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerindeki 'Ã§evreci' yazÄ±lara inceleme
AlÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerindeki 'Ã§evreci' yazÄ±lara inceleme

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetleri Ã¼zerinde yer alan ve gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ifadelerin incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BingÃ¶l'deki operasyonda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat bulundu
BingÃ¶l'deki operasyonda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat bulundu

BingÃ¶l'Ã¼n Yayladere ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, silah, mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi

Haberler

KPSS ÅŸÃ¼phelisi asker eÅŸleri hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
KPSS ÅŸÃ¼phelisi asker eÅŸleri hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

850'den fazla ÅŸirkete kayyum atandÄ±
850'den fazla ÅŸirkete kayyum atandÄ±

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'YazÄ±cÄ±oÄŸlu' talebi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'YazÄ±cÄ±oÄŸlu' talebi

Malatya'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda iki yakalama emri
Malatya'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda iki yakalama emri

FETÃ–'nÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada 17 tutuklama
FETÃ–'nÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada 17 tutuklama

Ä°zmir'deki kumpas davasÄ±nda tahliye taleplerine red
Ä°zmir'deki kumpas davasÄ±nda tahliye taleplerine red

Hakim ve savcÄ±lara FETÃ–'den ilk iddianame kabul edildi
Hakim ve savcÄ±lara FETÃ–'den ilk iddianame kabul edildi

Darbecileri durduran polislere baÅŸarÄ± belgesi
Darbecileri durduran polislere baÅŸarÄ± belgesi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 